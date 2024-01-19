Жители Тамбовской области все чаще выбирают для онлайн-шопинга корейские магазины

Тамбовчане стали уделять больше времени онлайн-шопингу. С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды в целом вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особым спросом стали пользоваться корейские сайты с косметикой, одеждой и бытовой техникой. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самым популярным днем для поиска товаров в глобальной сети стал понедельник, 15 января. Трафик в этот день на 21% превысил среднесуточные показатели. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных пользовательских обращений более чем к 30 интернет-ресурсам.

Рост трафика на сайты показывает, что после Нового года тамбовчане не планируют экономить: интерес к корейским онлайн-магазинам за первые недели января вырос более чем в 3 раза по сравнению с прошлым годом. Жители региона интересуются не только бытовой техникой и товарами для дома, но и косметикой. Трафик на ряд ресурсов с такой продукцией увеличился в 4,3 раза.

Среди российских маркетплейсов наибольший рост популярности — у KazanExpress, трафик на него в январе вырос на 88%. Интерес тамбовчан к Wildberries повысился на 54%, к Ozon – на 36%. Жители Тамбовской области активнее выбирают товары на мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайтах отдельных брендов одежды. Согласно анализу данных, например, интерес к онлайн-магазину Lamoda вырос почти в 2 раза.

«После Нового года многие тамбовчане предпочли торговым центрам шопинг в онлайн-магазинах. Самый простой способ порадовать себя и своих близких — выбрать подарок на маркетплейсе. Со своей стороны, мы обеспечили наших клиентов высокоскоростным интернетом, который позволяет быстро найти необходимое, и продолжаем модернизировать сеть. За последние месяцы мы улучшили покрытие на 53 объектах в 38 населенных пунктах региона», — сказал директор «МегаФона» по Тамбовской области «Александр Мудрецов».

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