Аналитика «МТС Travel»: в 2023 г. внутренний турпоток вырос на 10% 22 января 2024 г.

ПАО «МТС», цифровая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей «МТС Travel» проанализировала на базе обезличенной Big Data МТС поездки россиян по стране в 2023 г. Данные показали общий рост внутреннего турпотока на 10% год к году. Сильнее всего проявился интерес путешественников к регионам Северного Кавказа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший рост турпотока в 2023 г. продемонстрировал Дагестан. За прошедший 2023 г. россияне совершили на 37% больше поездок в регион, чем в 2022 г. На втором месте по приросту турпотока в 2023 г. Северная Осетия — число поездок туда выросло на треть год к году. ТОП-3 быстрорастущих регионов замыкает Ставропольский край — динамика поездок в этот регион в 2023 г. составила 27%.

ТОП-10 регионов России по приросту турпотока в 2023 г., динамика по количеству поездок год к году: Республика Дагестан 37%; Республика Северная Осетия 34%; Ставропольский край 27%; Республика Карачаево-Черкесия 26%; Калининградская область 24%; Чеченская Республика 22,5%; Республика Калмыкия 22%; Мурманская область 21%; Республика Кабардино-Балкария 17%; Хабаровский край 17%.

Так, в десятку регионов, куда число поездок за год выросло больше всего, вошли шесть субъектов Северо-Кавказского Федерального округа. По данным «МТС Travel», в 2023 г. турпоток в СКФО в целом вырос на 29%. При этом доля соседского туризма небольшая — только каждый десятый визит в регионы СКФО совершили сами жители Северного Кавказа (в исследовании учитывались поездки за пределы региона проживания).

Помимо Кавказа, все больше путешественников привлекает Калининградская область — регион вошел в пятерку лидеров по росту числа визитов за год (+24% поездок к 2022 г.). Набирают популярность также экзотическая Калмыкия (+22%), Мурманская область, где можно увидеть китов и северное сияние (+21%), и Хабаровский край (+17%), откуда появились безвизовые туры в Китай.

Пока одни регионы завоевывают свою аудиторию туристов, другие бессменно сохраняют лидерские позиции. По итогам 2023 г. больше всего поездок — 9,5% от всех по стране — пришлось на Московский регион (Москва и Московская область). Следом за ним идет Краснодарский край — его доля составила 9% от общего внутреннего турпотока в 2023 г. Тройку лидеров замыкают Санкт-Петербург и Ленинградская область — 5% поездок по стране в 2023 г. были совершены в этом направлении.

ТОП-10 направлений внутреннего туризма в 2023 г., доля от всех поездок по России в 2023 г.: Москва и Московская область 9,5%; Краснодарский край 9%; Санкт-Петербург и Ленинградская область 5%; Ростовская область 4,5%; Воронежская область 3%; Тверская область 2,5%; Республика Татарстан 2,5%; Ставропольский край 2%; Нижегородская область 2%; Республика Башкортостан 2%.

По мнению экспертов «МТС Travel», Ростовская, Воронежская области и Ставропольский край попали в рейтинг популярных, в том числе, как регионы, являющиеся транзитными точками маршрутов к Черному морю и Кавказским горам.

В 2022 г. Ставропольский край не входил в десятку наиболее популярных регионов, а был на 12-ой строчке аналогичного рейтинга. За год он обогнал по числу визитов Республику Башкортостан (8-ая строчка в 2022 г.), Нижегородскую (9-ая строчка в 2022 г.), Свердловскую (10-ая строчка в 2022 г.) и Новосибирскую области (11-ая строчка в 2022 г.). Первые семь лидерских позиций год к году не изменились.

Средняя продолжительность поездки по стране составила 4 дня. Самыми активными путешественниками по итогу 2023 г. остались жители столичного региона, совершив более 20% от всех поездок по стране.

Методика

Исследование проведено на базе обезличенной Big Data МТС. Был проанализирован обезличенный массив данных о поездках россиян по стране с 1 января по 31 декабря 2023 г. включительно. Не учитывались поездки длительностью менее чем с одной и более чем с 14 ночевками дней с целью исключить короткие и не туристические визиты. Учитывались только поездки за пределы региона постоянного проживания.

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«МТС Travel» (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В «МТС Travel» входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.