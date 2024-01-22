Интерес свердловчан к онлайн-шопингу с начала января вырос на 72%

Жители Свердловской области стали уделять больше времени онлайн-шопингу. С начала января 2024 г. трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды в целом вырос на 72% по сравнению с аналогичным 2023 г. Особым спросом стали пользоваться корейские сайты с косметикой, одеждой и бытовой техникой. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самым популярным временем для поиска товаров в глобальной сети стала вторая рабочая неделя января 2024 г. Трафик в это время почти на четверть превысил среднесуточные показатели. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных пользовательских обращений более чем к 30 интернет-ресурсам.

Рост трафика на сайты показывает, что после Нового года среднеуральцы не планируют экономить: интерес к корейским онлайн-магазинам за первые недели января 2024 г. вырос на 25% по сравнению с 2023 г. Жители региона интересуются не только бытовой техникой и товарами для дома, но и косметикой. Трафик на ряд ресурсов с такой продукцией увеличился более чем в два раза.

Среди российских маркетплейсов наибольший рост популярности – у KazanExpress, трафик на него в январе вырос более чем в два раза. Интерес свердловчан к Ozon повысился на 86%, к Wildberries – на 74%. Жители Свердловской области активнее выбирают товары на мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайтах отдельных брендов одежды. Согласно анализу данных, например, интерес к онлайн-магазину Lamoda вырос на 86%.

«В морозные дни многие свердловчане стали проводить больше времени в сети и делать покупки в онлайн-магазинах, поскольку это самый удобный способ выбрать и приобрести себе все самое необходимое из широчайшего ассортимента онлайн-витрин. В свою очередь, мы обеспечиваем жителей региона высокоскоростным мобильным интернетом, позволяющим быстро найти и оплатить покупку со смартфона или планшета. Онлайн-шопинг с мобильных устройств стал комфортнее благодаря тому, что в декабре и начале января мы модернизировали более 50 базовых станций в Екатеринбурге и области, что заметно повысило емкость сети 4G и обеспечило более высокие скорости мобильного интернета», – сказал директор «МегаФона» по Свердловской области Алексей Женихов.

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