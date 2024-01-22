МТС обеспечила связью легендарный «музыкальный» парк в центре Читы

ПАО «МТС», цифровая экосистема сообщает о запуске нового телеком- оборудования в старейшем парке столицы Забайкальского края. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в центре города, где расположены вековой парк, сосредоточены офисы крупных компаний, кафе и рестораны, увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Центральная часть Читы – место притяжения жителей и гостей города. Здесь сосредоточены кафе, рестораны, гостиницы, офисы крупных компаний, исторический музей и площадь Ленина, где проходят официальные мероприятия, а в период новогодних и рождественских праздников возводится ледовый городок и заливается каток. Также в зоне покрытия находится старейший городской парк ОДОРА, заложенный в 1899 г.

Летом парк привлекает природным ландшафтом, тематическими зонами отдыха и необычными скульптурными композициями: здесь «живут» кот Бегемот, ешкин кот, посвященный образу Васи Кузякина из фильма «Любовь и голуби», и Ждун из известного интернет-мема. Также здесь находится танцевальная площадка и восстановленная копия «Музыкальной беседки». По легенде, именно в ней в 1908 г. впервые был исполнен знаменитый вальс «На сопках Маньчжурии». Ежегодно весной с этого вальса в парке начинается танцевальный сезон, а музыканты исполняют классические и современные произведения.

Новое телеком-оборудование МТС позволит гостям парка с комфортом пользоваться привычными мобильными сервисами, вести трансляции и совершать видеозвонки в HD-качестве.

«Благодаря Big Dаta мы анализируем популярные у туристов локации и отмечаем возрастающие потребности в скоростном мобильном интернете. Установка нового телеком-оборудования МТС позволяет читинцам и гостям краевой столицы не испытывать цифрового дискомфорта и создает запас емкости сети, чтобы скорость мобильного интернета оставалась высокой даже в часы пиковых нагрузок», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.