МТС подключила в 2023 г. к домашнему интернету 111 тыс. домохозяйств в Московском регионе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, расширила сеть фиксированной связи в Москве и области в 2023 г., подключив к гигабитному интернету более 111 тыс. домохозяйств. В общей сложности сегодня благодаря скоростному интернету от МТС доступ к современным цифровым сервисам в столичном регионе имеют более пяти миллионов квартир и частных домов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2023 г. МТС провела свыше 1,1 тыс. километров волоконно-оптических линий связи по технологии GPON в более чем 111 тыс. домохозяйств в 450 домах. Это новые и уже обжитые жилые комплексы, коттеджные поселки, дома индивидуального жилищного строительства, а также здания, имеющие историко-архитектурное значение.

Более половины домов, подключенных к гигабитному интернету МТС – новостройки. Оптические каналы связи подведены к квартирам в таких крупных столичных ЖК как «ЗИЛАРТ», «КутузовGRAD II» и «Level Причальный», а в области – в жилищных комплексах в Наро-Фоминске, Красноармейске и Люберцах, а также в коттеджных поселках в городских округах Мытищи, Дмитров, Истра.

Знаковыми с исторической точки зрения жилыми зданиями, в которых была произведена замена медной сети на волоконно-оптическую, стали архитектурно-исторические достопримечательности Москвы Доходный дом Заварской в Потаповском переулке и знаменитый «дом Брежнева» на Кутузовском проспекте.

Благодаря доступу в интернет на скорости до 1 Гбит/c жители региона могут выходить в сеть сразу на нескольких устройствах, работать и учиться удаленно, смотреть фильмы и ТВ в высоком качестве, вести стримы, играть в компьютерные игры с минимальной задержкой, пользоваться умными устройствами.

«За прошедший год трафик домашнего интернета в Московском регионе вырос на 15%. Это также связано с ростом количества используемых в квартирах интернет-девайсов – смартфонов, ноутбуков, умных телевизоров, колонок, устройств умного дома. Сегодня в московской семье в домашней Wi-Fi-сети регистрируется в среднем шесть интернет-устройств и их количество продолжит расти. Чтобы жители региона могли свободно пользоваться домашним интернетом, мы продолжаем улучшать сеть фиксированной связи. При этом мы учитываем потребности как жителей многоквартирных новостроек, так и давно построенных домов, коттеджных поселков и индивидуальных домохозяйств», — сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

МТС предоставляет в Московском регионе по сети GPON домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с при проводном подключении и до 500 Мбит/ по Wi-Fi. На текущий момент протяженность оптоволоконной сети МТС в столичном регионе превысила 49 тыс. километров. К ней подключено более 94% домохозяйств в Москве и до 70% в области в зависимости от конкретного населенного пункта.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.