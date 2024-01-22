МТС повысила устойчивость передачи данных теплосетей Ставрополя

Цифровая экосистема МТС обеспечила «Теплосеть» города Ставрополя стабильным интернетом и резервным каналом передачи данных. Бесперебойный интернет обеспечивает не только работу офисных работников, но и диспетчеров, контролирующих исправность работы всего комплекса тепловых сетей. Через каналы связи МТС передается информация с датчиков тепла и давления, и счетчиков, установленных в котельных. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Теплосеть» города Ставрополя — крупнейшее теплоснабжающее предприятие края. Котельные обеспечивают 98% домов и организаций краевого центра теплом. Предприятие постоянно повышает надежность оборудования теплосетевого комплекса. Внедряются новые технологии, оборудование для автоматизации.

К текущему отопительному сезону «Теплосеть» Ставрополя модернизировала информационную систему, а именно каналы передачи данных. Оптимальное, отказоустойчивое решение разработали специалисты МТС. Все подразделения и объекты «Теплосети» Ставрополя были объединены единой коммуникационной сетью, в офисы проведен скоростной интернет от единого провайдера, развернут также резервный канал связи. Это позволило ускорить взаимодействие между подразделениями, диспетчерами и аварийными бригадами, а также сбор данных с датчиков, установленных в котельных и счетчиках на теплотрассе.

«Сейчас на улице стоят довольно сильные для южного города морозы. Мы благодарны «Теплосети» за тепло в наших домах и рады, что смогли сделать свой вклад в работу такого важного коммунального комплекса. Уверен, что наше решение не подведет и любая информация будет поступать сотрудникам теплосети оперативно. Будь то письмо в рабочей переписке или данные о давлении в трубах или температуре», — сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.