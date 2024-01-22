CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком
|

НКР подтвердило кредитный рейтинг МТС на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом

МТС объявила о том, что российское рейтинговое агентство НКР (ООО «Национальные Кредитные Рейтинги») подтвердило кредитный рейтинг МТС на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом.

НКР отметило ряд основных факторов в деятельности МТС, повлиявших на сохранение наивысшего уровня рейтинга: низкий систематический риск бизнес-профиля МТС обусловлен устойчивостью ключевых рынков присутствия компании (предоставление услуг связи) и умеренным потенциалом их роста; рынки присутствия компании в России характеризуются высокой географической диверсификацией и стабильностью клиентской базы: услугами МТС пользуется значительная доля российских домохозяйств и предприятий из различных секторов экономики; умеренная долговая нагрузка и запас прочности по обслуживанию долга, значительная операционная рентабельность, а также достаточный уровень ликвидности; стратегия фондирования, предполагающая регулярную выплату дивидендов, повлияла на формирование отрицательного значения собственного капитала, что оказывает сдерживающее влияние на оценку финансового профиля; низкие акционерные риски, положительная оценка качества корпоративного управления дополнительно поддерживают высокую оценку собственной кредитоспособности МТС; выпуски облигаций компании имеют статус старшего необеспеченного долга, по ним не предусмотрены корректировки за субординацию и обеспечение; кредитные рейтинги выпусков облигаций соответствуют кредитному рейтингу МТС — ААA.ru.

Агентство НКР также подтвердило кредитные рейтинги десяти выпусков облигаций МТС (RU000A104T04; RU000A104SU6; RU000A104WJ1; RU000A1051T3; RU000A105NA6; RU000A105ZP8; RU000A106BQ5; RU000A106VD1; RU000A1075E4; RU000A1078S8) на уровне ААA.ru.

Ранее рейтинговые агентства «Эксперт РА» и «АКРА» также подтвердили МТС рейтинг кредитоспособности на максимальном уровне AAA(RU) по национальной шкале, прогноз по рейтингу — стабильный благодаря высокой оценке риск-профиля отрасли, сильным рыночным и конкурентными позициями компании, а также стабильным финансовым показателям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Шойтов, замглавы Минцифры в интервью CNews: К 2025 году появятся российские стандарты постквантовой криптографии

В сервисах «МТС Линк» появились новые способы аутентификации

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2023 г. Голосование

Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля

Кто стоит за цифровой трансформацией в крупнейших российских компаниях

Россиян спасают от спама и мошенников. Запущен новый сервис защиты от опасных входящих звонков. Опрос

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM

Планшет Digma Pro HIT 16 — первый тест в Росcии

Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж

Показать еще

Наука

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры
Показать еще