НКР подтвердило кредитный рейтинг МТС на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом

МТС объявила о том, что российское рейтинговое агентство НКР (ООО «Национальные Кредитные Рейтинги») подтвердило кредитный рейтинг МТС на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом.

НКР отметило ряд основных факторов в деятельности МТС, повлиявших на сохранение наивысшего уровня рейтинга: низкий систематический риск бизнес-профиля МТС обусловлен устойчивостью ключевых рынков присутствия компании (предоставление услуг связи) и умеренным потенциалом их роста; рынки присутствия компании в России характеризуются высокой географической диверсификацией и стабильностью клиентской базы: услугами МТС пользуется значительная доля российских домохозяйств и предприятий из различных секторов экономики; умеренная долговая нагрузка и запас прочности по обслуживанию долга, значительная операционная рентабельность, а также достаточный уровень ликвидности; стратегия фондирования, предполагающая регулярную выплату дивидендов, повлияла на формирование отрицательного значения собственного капитала, что оказывает сдерживающее влияние на оценку финансового профиля; низкие акционерные риски, положительная оценка качества корпоративного управления дополнительно поддерживают высокую оценку собственной кредитоспособности МТС; выпуски облигаций компании имеют статус старшего необеспеченного долга, по ним не предусмотрены корректировки за субординацию и обеспечение; кредитные рейтинги выпусков облигаций соответствуют кредитному рейтингу МТС — ААA.ru.

Агентство НКР также подтвердило кредитные рейтинги десяти выпусков облигаций МТС (RU000A104T04; RU000A104SU6; RU000A104WJ1; RU000A1051T3; RU000A105NA6; RU000A105ZP8; RU000A106BQ5; RU000A106VD1; RU000A1075E4; RU000A1078S8) на уровне ААA.ru.

Ранее рейтинговые агентства «Эксперт РА» и «АКРА» также подтвердили МТС рейтинг кредитоспособности на максимальном уровне AAA(RU) по национальной шкале, прогноз по рейтингу — стабильный благодаря высокой оценке риск-профиля отрасли, сильным рыночным и конкурентными позициями компании, а также стабильным финансовым показателям.