«Ростелеком» построил базовые станции в Красноярском крае, Хакасии и Туве

В 2023 г, по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) «Ростелеком» построил 100 базовых станций в населенных пунктах Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. Более 20 тыс. жителей Енисейской Сибири получили доступ к мобильной сети четвертого поколения (4G/LTE) и беспроводному интернету. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

УЦН 2.0 был инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и компанией «Ростелеком» в 2021 г. Программой предусмотрено развитие телекоммуникационной инфраструктуры в отдаленных труднодоступных поселениях, где проживают от 100 до 500 человек. Выбор сел и деревень, участвующих в проекте, определяется голосованием на портале госуслуг. Кроме этого, можно направить письмо «Почтой России» в адрес Минцифры.

«По объемам выполненных работ минувший год стал беспрецедентным для Красноярского филиала: в эфир выведены 100 антенно-мачтовых сооружений. Из них 84 подключены по оптическим каналам связи, а 16 — по спутниковым. Обе технологии обеспечивают устойчивый прием сигнала, который позволяет людям уверенно пользоваться мобильной связью и высокоскоростным интернетом», — отметил Валерий Клейкин, заместитель директора — технический директор Красноярского филиала «Ростелекома».

Больше всего объектов связи появилось в Красноярском крае — 85, а также 10 — в Хакасии и пять — в Туве. Благодаря проложенной к базовым станциям широкополосной сети, которая суммарно составила 1 264 километра, появилась перспективная возможность достроить ее непосредственно в населенных пунктах. Это позволит местным жителям подключить услуги и цифровые сервисы провайдера, например, «Домашний интернет», видеосервис Wink, «Видеонаблюдение».

«Согласно планам УЦН 2.0, к 2030 г. у людей повсеместно должен быть доступ к Сети. Это необходимо для общения, работы, решения ряда бытовых задач, обучения и многого другого. Высокое развитие телекоммуникаций способно позитивно повлиять на экономику нашего региона, и “Ростелеком” готов в этом участвовать», — сказал Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома».

«В 2023 г. в Красноярском крае построено рекордное количество базовых станций. Эта работа будет продолжена и в следующем: по федеральной программе УЦН 2.0 нацпроекта “Цифровая экономика России” нам выделена квота на 43 населенных пункта, а по региональной госпрограмме “Развитие информационного общества” связью будут обеспечены еще порядка 20 сел и деревень», — сказал Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink с 11,5 млн подписчиков.