Кабардино-Балкария вошла в десятку регионов с самым активным ростом турпотока в 2023 г.

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса бронирования отелей «МТС Travel» проанализировала на базе обезличенной Big Data поездки россиян по стране в 2023 г. В число лидеров по росту турпотока вошла Кабардино-Балкария. За год республику для отдыха выбрали на 17% больше туристов, чем в 2022 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Главным трендом 2023 г. у туристов страны стал интерес к путешествиям по регионам Северного Кавказа, они показали наибольший прирост турпотока. В число лидеров по росту туристического потока вошла Кабардино-Балкария. Так, за прошедший год россияне совершили на 17% больше поездок в Кабардино-Балкарию, чем в 2022 г. Основными точками притяжения для туристов в республике традиционно были курорт «Эльбрус» и лечебно-оздоровительная местность Джылы-Су.

«Тенденция по росту популярности регионов Северного Кавказа среди туристов продолжала набирать обороты в 2023 г. Чтобы гостям Кабардино-Балкарии во время путешествий по республике было еще комфортней, мы активно развиваем телеком-инфраструктуру, увеличивая скорость интернета, а также внедряем цифровые сервисы гостеприимства. Специально для туристов мы запустили приветственный цифровой путеводитель, который встречает их сразу при въезде на территорию республики, помогает выбрать для себя наиболее подходящие маршруты и получить от отдыха максимум», — сказал директор МТС в Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов.

Помимо Кабардино-Балкарии в десятку регионов, куда число поездок за год выросло больше всего, вошли еще пять субъектов Северо-Кавказского Федерального округа. По данным «МТС Travel», в 2023 г. турпоток в СКФО в целом вырос на 29%. При этом доля соседского туризма небольшая — только каждый десятый визит в регионы СКФО совершили сами жители Северного Кавказа (в исследовании учитывались поездки за пределы региона проживания). Средняя продолжительность поездки по стране составила 4 дня.

ТОП-10 регионов РФ по приросту турпотока в 2023 г., динамика по количеству поездок год к году: Республика Дагестан 37%; Республика Северная Осетия 34%; Ставропольский край 27%; Республика Карачаево-Черкесия 26%; Калининградская область 24%; Чеченская Республика 22,5%; Республика Калмыкия 22%; Мурманская область 21%; Республика Кабардино-Балкария 17%; Хабаровский край 17%.

Методика

Исследование проведено на базе обезличенной Big Data МТС. Был проанализирован обезличенный массив данных о поездках россиян по стране с 1 января по 31 декабря 2023 г. включительно. Не учитывались поездки длительностью менее чем с одной и более чем с 14 ночевками дней с целью исключить короткие и не туристические визиты. Учитывались только поездки за пределы региона постоянного проживания.

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