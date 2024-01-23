Карачаево-Черкесия стала одним из лидеров по росту турпотока в 2023 году

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel проанализировала на базе обезличенной Big Data поездки россиян по стране в 2023 г. В число главных лидеров по росту турпотока вошла Карачаево-Черкесия, за последний год республику выбрали на 26% больше туристов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Главным трендом 2023 г. у туристов страны стал интерес к путешествиям по регионам Северного Кавказа, они показали наибольший прирост турпотока. В число главных лидеров по росту туристического потока вошла Карачаево-Черкесия. Так, за прошедший год россияне совершили на 26% больше поездок в Карачаево-Черкесию, чем в 2022 г. Основными точками притяжения для туристов в республике традиционно были курорты «Архыз» и «Домбай». Основную долю гостей республики составили жители соседних регионов. Около 32% туристов приехали из Краснодарского края, 27% туристов – гости из Ставропольского края, из Москвы – 12%, Ростовской области – 11%, Санкт-Петербурга – 3%. В топ-10 регионов, из которых чаще всего в 2023 году приезжали туристы, также вошли Астраханская, Волгоградская, Воронежская области, а также Северная Осетия-Алания.

«Гостеприимный Кавказ всегда привлекал туристов, но в последние годы популярность путешествий в регионах СКФО, в том числе в Карачаево-Черкесии, набирает обороты. Об этом говорят и исследования аналитиков Big Data МТС. Чтобы туристам было еще комфортней во время отдыха в республике мы активно развиваем телеком-инфраструктуру, увеличивая скорость интернета, а также внедряем цифровые сервисы гостеприимства. Так, специально для гостей Карачаево-Черкесии мы запустили первый приветственный онлайн-путеводитель, который встретит туристов сразу при въезде в республику и поможет выбрать для себя наиболее подходящие маршруты, расскажет про знаковые места и хиты региона, подскажет, какие блюда национальной кухни попробовать. Он будет актуален как для постоянных поклонников Карачаево-Черкесии, так и для тех, кому посчастливится познакомиться с республикой впервые», - отметил директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

Помимо Карачаево-Черкесии в десятку регионов, куда число поездок за год выросло больше всего, вошли еще пять субъектов Северо-Кавказского Федерального округа. По данным МТС Travel, в 2023 г. турпоток в СКФО в целом вырос на 29%. При этом доля соседского туризма небольшая – только каждый десятый визит в регионы СКФО совершили сами жители Северного Кавказа (в исследовании учитывались поездки за пределы региона проживания). Средняя продолжительность поездки по стране составила чеыре дня.

Топ-10 регионов России по приросту турпотока в 2023 г., динамика по количеству поездок год к году: Республика Дагестан – 37%, Республика Северная Осетия – 34%, Ставропольский край – 27%, Республика Карачаево-Черкесия – 26%, Калининградская область – 24%, Чеченская Республика – 22,5%, Республика Калмыкия – 22%, Мурманская область – 21%, Республика Кабардино-Балкария – 17%, Хабаровский край – 17%.

Исследование проведено на базе обезличенной Big Data МТС. Был проанализирован обезличенный массив данных о поездках россиян по стране с 1 января по 31 декабря 2023 г. включительно. Не учитывались поездки длительностью менее чем с одной и более чем с 14 ночевками дней с целью исключить короткие и не туристические визиты. Учитывались только поездки за пределы региона постоянного проживания.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.