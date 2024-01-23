«МегаФон» рассказал, как пользуются связью автолюбители на трассе М-12

«МегаФон» запустил в эксплуатацию первые базовые станции на подъезде к Арзамасу, новые телеком-объекты обеспечили уверенный сигнал для многочисленных автолюбителей и путешественников. Вдоль автодороги М-12 на территории Нижегородской области запланировано строительство более 50 телеком-объектов, 70% из которых возведет «МегаФон».

Автодорога длинной 810 км проходит по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. Участок автобана от столицы до Арзамаса открыли в начале сентября 2023 г., что значительно сократило время в пути между этими пунктами.

Еще накануне открытия трассы «МегаФон» обеспечил связью и высокоскоростным интернетом участок от Москвы до границы с Владимирской областью. Современные базовые станции работают там в высокочастотном диапазоне, что гарантирует хорошее покрытие и максимальную скорость передачи данных до 150 Мбит/с.

Инженеры оператора продолжили работы на М-12, в результате чего были построены и запущены в эксплуатацию новые телеком-объекты – на этот раз около Арзамаса.

«В Нижегородской области мы начали строительство телеком-объектов с подъезда к городу, где находится АЗС. Там водители, преодолев более 400 км от Москвы, обычно немного отдыхают, обедают, заправляют автомобили. Теперь они могут узнать последние новости из интернета, уточнить прогноз погоды, связаться с родными и близкими и воспользоваться всеми привычными цифровыми сервисами. Еще одна базовая станция запущена в 10 км от первой и обеспечивает среднюю скорость 30 Мбит/с. Примечательно, что в отличии от большинства базовых станций, где мы регистрируем колебания трафика: рост вечером и спад ночью, на трассе М-12 цифровой поток данных демонстрирует стабильность. Это означает, что водители и днем, и ночью активно пользуются нашей связью», – сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Роман Куликов

Ранее, в 2023 г., инженеры оператора модернизировали около 20 базовых станций в Арзамасском районе. Часть из них находится неподалеку от М-12, поблизости от сел Кирилловка, Морозовка, Абрамово и Ломовка. В этих населенных пунктах на базовых станциях специалисты расширили частотный спектр в низкочастотном диапазоне, что позволило увеличить ёмкость, пропускную способность и скорость мобильного интернета. Кроме того, новый телеком-объект начал работать на южной окраине Арзамаса. В общей сложности, в прошлом году в Арзамасском районе скорость передачи данных выросла на 50%.