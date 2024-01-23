«Ростелеком» в Тюменской области подвел итоги оптической стройки в 2023 году

«Ростелеком» подвел итоги оптического строительства, которое вел в Тюменской области в 2023 г. Интернет на скорости до 500 Мбит/с и цифровые сервисы провайдера стали доступны еще почти 21 тыс. семей региона. Оптика проведена в крупные новостройки Тюмени, например, в ЖК «Никольский», ЖК «Ново-Комарово», ЖК «Семья» и жилой район «Ново-Патрушево». Инновационная технология появилась и в небольших населенных пунктах региона: в Бердюжском районе — в селе Уктуз, в Ишимском районе — в селах Пахомова, Синицина, Симанова и Сорочкино, в Тюменском районе — в селах Борки и Щербак. Кроме того, специалисты провайдера расширили оптическую сеть в Ишиме и Тобольске, а также районных центрах Бердюжье, Вагай, Викулово и Казанское. Об этом CNews сообщили предствители «Ростелекома».

Благодаря высокоскоростному интернету выходить во Всемирную паутину можно одновременно с разных устройств и быстро загружать объемные файлы. Для владельцев частных домов и коттеджей хорошим помощником станет «Видеонаблюдение»: через приложение можно видеть и слышать все, что происходит в зоне установки камеры в режиме видеотрансляции. Записи надежно защищены и доступны только хозяину оборудования. В 2023 г. каждый третий абонент «Ростелекома» установил умное видеонаблюдение.

Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области: «Тюменская область по праву считается регионом с высоким уровнем цифровизации. Что касается информационной инфраструктуры, то мы продолжаем совершенствовать связь как на территории населенных пунктов, где уже проведен интернет, так и в тех местах, где только строятся базовые станции. Эту работу успешно ведем вместе с “Ростелекомом” в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства».

«Ростелеком» строит инфраструктуру связи по технологии «оптика в квартиру» в Тюменской области с 2010 г. Организация телеком-инфраструктуры по этому методу является ключевой компетенцией цифрового провайдера.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Наша компания ежегодно строит несколько сотен километров оптики и десятки базовых станций, чтобы у жителей даже самых отдаленных уголков Тюменской области была надежная качественная связь. Специалисты “Ростелекома” в 2023 г. построили и модернизировал около 500 километров волоконно-оптических линий, это в шесть раз больше, чем в прошлом. Также мы заменили 350 устаревших опор и восстановили 35 колодцев кабельной канализации. Современная цифровая инфраструктура, организованная компанией "Ростелеком", обеспечивает доступ к быстрому интернету для 75% домохозяйств региона».

Иван Кущ, эксперт по информационным технологиям, главный редактор проекта «Будь мобильным»: «Принято считать, что в глубинке нет качественного интернета. На деле же операторы за счет собственных инвестиций и госпрограмм продолжают охватывать небольшие населенные пункты высокоскоростным интернетом по оптическим линиям связи. В то время как большая часть некоторых европейских стран продолжает пользоваться медными телефонными линиями. Зато тарифы там в три-четыре раза выше, чем в России».

В планах «Ростелекома» на 2024 г. — расширение зоны покрытия оптическими линиями связи, чтобы как можно больше жителей региона получили доступ к современным цифровым услугам.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink, с 11,5 млн подписчиков.