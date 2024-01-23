В Шелковском районе Чечни стал доступен скоростной мобильный интернет «МегаФона»

Абоненты оператора в станице Червленной и селе Сары-Су теперь пользуются устойчивой голосовой связью и мобильным интернетом, скорость которого достигает 100 Мбит/с. Оператор установил телеком-оборудование на северо-востоке республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Скоростной интернет от «МегаФона» впервые заработал на территории всего Шелковского района. Благодаря новым базовым станциям сразу в двух поселениях, более чем 12 тыс. человек получили доступ к сайтам государственных и муниципальных услуг, электронному документообороту, разнообразному выбору музыкальных и видеохостингов. Улучшения коснулись и голосовой связи. Абонентам стала доступна современная технология VoLTE, которая гарантирует высокое качество передачи звука и при этом позволяет оставаться в сети во время телефонного разговора.

В станице Червленной расположен памятник природы — Арнаутская сосновая роща, что является редкостью в этой песчаной местности. В прошлом году уникальные виды крымской и австралийской сосен увидели около двух тысяч человек. Основная масса туристов приезжает сюда не только из соседних Ингушетии, Дагестана и Ставропольского края, но и, например, Иркутской области. Благодаря новому оборудованию «МегаФона», теперь и путешественники могут с комфортом прогуляться по ароматному лесу, оставаясь на связи и делясь фото из заказника в социальных сетях.

«Ежегодно мы отмечаем возрастающий туристический поток в республику. По данным наших аналитиков, в 2023 г. в Чечню приехало в 1,5 раза больше гостей, чем в 2022 г. Туристы едут не только в популярные места, но все чаще практикуют этнотуризм, набираясь мудрости у многонационального народа Чечни в отдаленных поселениях. И в этой ситуации задача оператора связи — предоставить абонентам доступ к качественной связи и цифровым сервисам на период всего их пребывания в регионе», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

В 2023 г. более 40 новых объектов связи также появилось в Галанчожском, Грозненском, Гудермесском и 7 других районах республики. По данным инженеров «МегаФона», максимальная скорость передачи данных в регионе достигает 157 Мбит/с, что является рекордом на Северном Кавказе.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.