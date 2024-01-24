Отрадный и Похвистнево связали скоростной линией связи

Для жителей трех районов Самарской области улучшили качество звонков и ускорили мобильную передачу данных до 20%. Специалисты «МегаФона» модернизировали 12 стратегических узлов транспортной сети, значительно увеличив пропускную способность базовых станций от Отрадного до Похвистнево. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В результате обновления оборудования, оператор разгрузил локации с высоким трафиком и концентрацией интернет-пользователей в населенных пунктах Кинельского, Кинель-Черкасского, Похвистневского районов. Жители Отрадного, Кинель-Черкасс, Похвистнево и других поселений поблизости, таких как Тростянка, Муханово, Алтухово, Тоузаково, Первомайский, Марьевка теперь загружают еще больше онлайн-контента за меньшее время.

«Работа нашего технического отдела после запуска телеком-объектов не останавливается. "За кулисами" происходит множество невидимых для клиента процессов, направленных на поддержание и развитие инфраструктуры. Данный участок транспортной сети связывает более 40 базовых станций, которые обеспечивают связью тысячи жителей региона. Инженеры применили оборудование с пропускной способностью в 10 раз выше, чем у ранее установленных элементов. Новое техническое решение готово к кратному росту абонентской активности», — сказал директор «МегаФона» в Самарской области Виктор Югай.

Аналитики оператора отмечают, что спрос на высокие скорости интернета в районах подтверждает увеличившийся объем дата-трафика. В декабре абоненты компании, проживающие за пределами областной столицы, скачали более 24 тыс. ТБ информации — это на 32% больше, чем годом ранее. Такой объем данных сопоставим с тремя миллиардами фото, выложенными пользователями в сеть.

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«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.