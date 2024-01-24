«Ростелеком» в Зауралье подвел итоги оптической стройки в 2023 году

«Ростелеком» подвел итоги оптического строительства, которое вел в Курганской области в 2023 г. Интернет на скорости до 500 Мбит/с и цифровые сервисы провайдера стали доступны еще почти 5000 семей региона. Оптика проведена в новостройки Кургана, например, в ЖК «Олимп», ЖК «Европа», а также в поселок Белый Яр и микрорайон Пригородный. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Инновационная технология появилась и в небольших населенных пунктах региона: в Альменевском районе — в деревне Учкулево, в Белозерском районе — в селе Памятное, в Звериноголовском районе — в деревне Зубаревка, в Половинском районе — в деревне Старые Байдары, в Шадринском районе – в селах Красная Звезда и Малая Погорелка, в Юргамышском районе – в деревне Камаган и селе Скоблино. Кроме того, специалисты провайдера расширили оптическую сеть в Катайске, Кургане, Петухово и Шадринске.

Благодаря высокоскоростному интернету выходить во Всемирную паутину можно одновременно с разных устройств и быстро загружать объемные файлы. Для владельцев частных домов и коттеджей хорошим помощником станет «Видеонаблюдение»: через приложение можно видеть и слышать все, что происходит в зоне установки камеры в режиме видеотрансляции. Записи надежно защищены и доступны только хозяину оборудования. В минувшем году каждый четвертый абонент «Ростелекома» установил умное видеонаблюдение.

«Ростелеком» строит инфраструктуру связи по технологии «оптика в квартиру» в Курганской области с 2010 г. Организация телеком-инфраструктуры по этому методу является ключевой компетенцией цифрового провайдера.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Наша компания ежегодно строит несколько сотен километров оптики и десятки базовых станций, чтобы у жителей даже самых отдаленных уголков Курганской области была надежная качественная связь. Специалисты “Ростелекома” в 2023 г. построили и модернизировал 220 километров волоконно-оптических линий. Также мы заменили 310 устаревших опор и восстановили 42 колодца кабельной канализации. Современная цифровая инфраструктура, организованная компанией "Ростелеком", обеспечивает доступ к быстрому интернету для примерно 65% домохозяйств региона».

Иван Кущ, эксперт по информационным технологиям, главный редактор проекта «Будь мобильным»: «Принято считать, что в глубинке нет качественного интернета. На деле же операторы за счет собственных инвестиций и госпрограмм продолжают охватывать небольшие населенные пункты высокоскоростным интернетом по оптическим линиям связи. В то время как большая часть некоторых европейских стран продолжает пользоваться медными телефонными линиями. Зато тарифы там в три-четыре раза выше, чем в России».

В планах «Ростелекома» на 2024 г. — расширение зоны покрытия оптическими линиями связи, чтобы как можно больше зауральцев получили доступ к современным цифровым услугам.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink, с 11,5 млн подписчиков.