Более 4500 новоселов из «Гранд-Квартала» и еще пяти ЖК смогут экономить на «цифре»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила сеть скоростного домашнего интернета в шести новых жилых комплексах Тюмени. Более 4500 новоселов в разных частях города получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с и экономить на связи до 40% в месяц при одновременном подключении мобильной связи, домашнего интернета и ТВ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к домашним сервисам МТС впервые получили жители нового ЖК «Симпл», два квартала «Республика» в центральной части города, «Гранд-Квартала» в Комарово парке, комплекса «Дивный квартал у озера» в районе озера Алебашево, а также ЖК «Ново Комарово» и «Никольский» рядом с Червишевским трактом.

Подключение к высокоскоростному интернету МТС позволит тюменцам выходить в онлайн на скорости, до 10 раз превышающей прежние 100 Мбит/с. Жители новостроек смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, загружать объемные файлы, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, вести стриминг в Ultra-HD, удаленно учиться и работать.

Горожане смогут получить сразу три вида связи для каждого члена семьи – цифровое телевидение с каналами 200+, домашний интернет и мобильную связь с бесплатным доступом к онлайн-кинотеатру KION. Кроме того, жители комплексов могут подключать устройства умного дома, включая систему видеонаблюдения, когда можно в режиме трансляции видеть и слышать все, что происходит в зоне видимости камер.

«Тюмень продолжает бить рекорды по спросу на новое жилье, которое вводится в эксплуатацию с полным набором современных коммуникаций, в том числе цифровых. Мы обеспечиваем доступ к высокоскоростной связи, чтобы жители могли не только пользоваться всеми своими гаджетами на комфортном уровне, но и обеспечить квартиру умными устройствами. Например, датчиками протечки воды, открывания дверей и окон, интеллектуальными розетками и лампочками, системой мониторинга микроклимата. Все это на порядок повышает качество жизни горожан, обеспечивает безопасность квартир и их жильцов, делает микрорайоны привлекательными и удобными для жизни», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

В 2023 г. компания обеспечила доступом к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с новоселов ЖК «Квартал на Московском», «Парковый», «VERNO», «Сердце Сибири», «Преображенский на Московском», «Ленинград», «Андерсен парк», «Октябрьский», «Колумб», «Ново-Патрушево», квартала «Скандия. В Комарово».

Уточнить техническую возможность подключения по конкретному адресу в Тюмени можно на сайте МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.