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«МегаФон» прокачал сеть LTЕ в Сургуте

«МегаФон» улучшил связь в 37 микрорайоне Сургута, построив и запустив здесь новое телеком-оборудование с поддержкой сети четвертого поколения. Современная инфраструктура обеспечивает высокие скорости интернета в одном из самых крупных в городе торговых центров, а также на территории комплекса вахтовых перевозок. Работы повысили и качество голосовой связи за счет использования технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты «МегаФона» продолжают расширять телеком-инфраструктуру в самом крупном городе Югры – Сургуте. За последний месяц новое телеком-оборудование появилось в 37 микрорайоне. Здесь не только зона активного жилого строительства, но и крупный транспортно-логистический узел. В зоне действия нового оборудования и центр вахтовых перевозок, откуда ежедневно отправляются к месту работы сотни сотрудников нефтегазовых компаний. Также здесь находится и крупный торговый центр «Аура».

В этих локациях наблюдается высокий спрос на мобильную передачу данных, и инженеры оператора предусмотрели запуск LTE сразу в трех диапазонах, что гарантирует горожанам и вахтовикам широкий радиус распространения сигнала связи и комфортные скорости мобильного интернета до 150 Мбит/с.

Благодаря расширению телеком-инфраструктуры сургутяне и гости региона могут с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами даже в часы пиковых нагрузок – вести рабочие коммуникации в мессенджерах, смотреть фильмы онлайн, расплачиваться за покупки или делиться с друзьями фото и видео в моменте.

«На протяжении нескольких лет мы видим, что все больше абонентов предпочитают голосовым вызовам мессенджеры. Тренд подтверждает и рост среднего трафика на абонента, в Сургуте этот показатель увеличивается на 30% за год. И более 75% всего объема загрузок сегодня приходится на высокоскоростной стандарт связи LTE. Чтобы обеспечить все территории в городах и селах Югры связью четвертого поколения, мы планомерно расширяем инфраструктуру новыми объектами и активно модернизируем существующие», – сказал директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Мелихов.

В целом за прошедший год инженеры оператора модернизировали сеть более чем на 250 площадках, увеличив емкость 4G и скорость мобильного интернета.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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