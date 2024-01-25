«МегаФон» ускорил интернет для миллиона жителей Подмосковья

«МегаФон» провел модернизацию транспортной сети и увеличил скорость передачи данных в крупнейших городских округах Московской области. Теперь абоненты Подмосковья смогут пользоваться высокоскоростным интернетом даже в весенне-летний сезон, когда мобильный трафик в регионе вырастает на 10-15%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для улучшения качества связи инженеры провели масштабные работы по модернизации сети радиорелейных линий – их заменили на новые, более емкие, с пропускной способностью до 3 Гбит/с. Изменения коснулись 11 городских округов, среди которых Наро-Фоминск, Шатура, Пушкино, Орехово-Зуево, Истра, Ногинск, Егорьевск, Мытищи, Руза, Сергиев-Посад и Щелково. Теперь во время поездок в эти поселения абоненты могут наслаждаться интернетом со средней скоростью 45 Мбит/с, который позволит быстрее скачивать объемные файлы и смотреть фильмы в высоком разрешении.

По данным «МегаФона», с начала весны мобильный трафик в перечисленных городских округах в среднем увеличивается на 10-15%. Так, в Сергиево-Посадском округе показатель в этот период обычно вырастает на 10%, достигая почти 400 ТБ в месяц. Это связано не только с притоком дачников, но и туристов, поскольку Сергиев-Посад – один из городов «Золотого кольца» России.

«В общей сложности в этих округах проживают более миллиона человек. Здесь множество жилых комплексов, поселков, деревень, парков и зон отдыха. Мы целенаправленно обновили телеком-оборудование накануне периода высокой нагрузки на сеть. Теперь абоненты «МегаФона», кто “мигрирует” в Московскую область, получат еще более качественный сервис вне зависимости от количества зарегистрированных пользователей в сети и их мобильной активности», - отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

В последние дни декабря 2023 г. инженеры провели не менее масштабную работу над модернизацией сотовой сети на юге Новой Москвы. Апгрейд оборудования порядка 50 базовых станций затронул более 10 поселений, включая поселок Коммунарка и несколько деревень.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.