CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС прокачала интернет в районе Левобережья

ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила качество связи на левом берегу Иртыша. Благодаря проведенным работам выросло 4G-покрытие и емкость сети на территории ЖК «Кузьминки», включая новостройки, детский сад, многочисленные магазины и кафе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новое телеком-оборудование в районе Левобережья, в результате чего заметно увеличилась скорость мобильного интернета для жителей улиц Перелета, Крупской, а также части новостроек, расположенных в ЖК «Кузьминки». Теперь жители «спального» района могут с комфортом пользоваться сервисами заказа такси и доставки покупок с маркетплейсов, общаться с друзьями и знакомыми по видеосвязи, получать государственные и муниципальные услуги в электронном формате, а также удаленно учиться, работать и подключать различные гаджеты и элементы умного дома.

«В прошлом году в Кузьминках сдали в эксплуатацию последнюю новостройку. За эти годы район рос, увеличивалось количество жителей, а значит, и потребность в быстром мобильном интернете. Ежегодно мы фиксируем рост трафика в этом районе на 20-30%, а потому активно развиваем свою сеть. Увеличение скорости и зоны охвата LTE не только обеспечит потребности жильцов в быстром интернете, но и будет способствовать внедрению цифровых решений в жилых домах и на территории общественного пространства, что также необходимо для повышения качества жизни новоселов», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как управлять задачами всей команды из единого центра

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля

Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита

Российских операторов начнут уничтожать за «серые» SIM-карты. Власти готовят новый суровый закон

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие электронные конструкторы для детей всех возрастов: выбор ZOOM

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Приложения с государственными сервисами, которые облегчат жизнь: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры
Показать еще