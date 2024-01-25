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МТС провела масштабную модернизацию транспортной сети связи на Чукотке

ПАО «МТС», цифровая экосистема, модернизировала сеть в Чукотском АО, расширив магистральный канал связи в пять раз. Компания также увеличила емкость транспортного сетевого кольца в Анадыре и поселке Угольные Копи. В результате значительно выросли отказоустойчивость и стабильность сети, доступ к которой имеют около 16 тыс. жителей региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС модернизировала транспортную сеть связи в Анадыре и поселке Угольные Копи, увеличив пропускную способность сетевого кольца в три раза. Построение транспортной сети связи по «кольцу» позволяет дополнительно резервировать маршруты передачи данных и делает сеть более отказоустойчивой.

Также для увеличения пропускной способности МТС в пять раз расширила арендуемый магистральный канал, что способствует обработке большего объема данных и минимизации возможных задержек. Расширение магистрального канала и увеличение емкости сети поможет поддерживать скорость мобильного интернета для абонентов в Анадыре и поселке Угольные Копи с учетом растущей нагрузки на сеть из-за увеличения числа пользователей мессенджеров, видеосервисов, онлайн-игр, мобильных приложений.

«Мы продолжаем поэтапно улучшать качество связи на Чукотке за счет модернизации нашей инфраструктуры. Сейчас мы провели серьезное расширение одного из ключевых элементов – транспортной сети связи. Это можно сравнить с автомобильным движением. Какая бы дорогая машина у вас не была, она не сможет быстро двигаться по бездорожью. А в случае с одновременным движением большого числа автомобилей, подходящий вариант – автомагистраль с большим количеством полос. Так вот, у нас сейчас такая "автомагистраль", позволяющая всем нашим клиентам комфортно пользоваться мобильным интернетом, — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер. — А для того, чтобы жители могли по достоинству оценить качество связи на Чукотке, мы даем возможность до конца января подключить специальный тариф "Новогодний"».

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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