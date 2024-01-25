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МТС улучшила мобильную связь на Московской площади в Кемерове

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении сети 4G в районе Московской площади в Кемерове. Благодаря установке нового оборудования скорость мобильного интернета в начале новой набережной Томи увеличилась на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Помимо посетителей Московской площади и речного променада улучшение качества мобильной связи могут почувствовать жители ЖК «Московский проспект», покупатели и сотрудники ТРК «Лапландия», а также водители и пассажиры – в районе развязки Кузбасского моста.

«Новая набережная – востребованное в городе общественное пространство. Так, залитый возле Московской площади и вдоль реки каток стал одной из главных точек притяжения для любителей зимнего досуга на январских каникулах. Мы видим этом по нашим большим данным – Big Data. Чтобы обеспечить цифровой комфорт кемеровчанам и гостям города, МТС усилила покрытие 4G в районе Московской площади», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Ранее в 2023 г. МТС развернула сеть 4G на территории спортивно-развлекательного комплекса «Кузбасс-Арена» и ледового дворца «Кузбасс», расположенных возле Московской площади. Спортсмены и любители здорового образа жизни, а также посетители соревнований и концертов могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом во всех помещениях спортивных сооружений.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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