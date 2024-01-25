В Табасаранском районе Дагестана интернет «МегаФона» стал быстрее

Более 5 тыс. жителей сразу нескольких сел на юго-востоке Дагестана теперь комфортнее пользуются видеохостингами, мессенджерами и другими онлайн-сервисами. «МегаФон» установил в Табасаранском районе дополнительное телеком-оборудование, в результате чего интернет-активные жители и многочисленные туристы могут наблюдать в своих гаджетах скорость передачи данных до 85 Мбит/с.

Модернизация сети затронула 5 населенных пунктов Табасаранского района республики: Цанак, Дюбек, Джугдиль, Джули и Хустиль. С начала декабря совокупный расход интернет-трафика в этих сёлах достиг 1 ТБ. Такого объема информации хватит для прослушивания онлайн 240 тыс. песен на более чем 50 языках и диалектах народов Дагестана.

Важнейшим объектом для связистов стала пещера Дюрк – один из самых загадочных природных объектов России, который не первый год привлекает туристов, приезжающих в село Хустиль. Именно в этом месте притяжения аналитики «МегаФона» зафиксировали максимальную потребность абонентов в улучшении качества связи и после проведенных работ средняя скорость мобильного интернета LTE выросла здесь на 12%.

«По результатам исследований обезличенных данных абонентов, за последний год потребление интернета в сельских поселениях республики выросло на 20%. С каждым днем пользователи все больше общаются в мессенджерах, скачивают видео, слушают музыку в режиме онлайн. Для того, чтобы их интернет-общение оставалось комфортным даже в часы пиковой нагрузки на сеть, только за последние два месяца мы установили новое оборудование в 6 районах региона, среди которых Сергокалинский, Карабудхентский и Каякентский, а также в городах Махачкала, Избербаш и Каспийск», – сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.