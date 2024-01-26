Красноярцы чаще других сибиряков делали онлайн-покупки в январе

Жители сибирских регионов стали уделять больше времени онлайн-шопингу. С начала января 2024 г. трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды в целом вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных пользовательских обращений более чем к 30 интернет-ресурсам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Самым посещаемым сайтом у абонентов оператора в Сибири уже второй год подряд является Wildberries. На него приходится 90% от всего объема израсходованного мобильного интернета. За год народная любовь к этому маркетплейсу выросла на 108%. Также в топ-3 любимых онлайн-магазинов входят Ozon (7%) и «Мегамаркет» (0,5%), который в этом году обошел по популярности корейский Joom.

Среди российских мультибрендовых онлайн-платформ сибиряки также выбирают Lamoda. Согласно анализу данных, спрос на этот сайт увеличился на 85%. Здесь делают покупки жители Красноярского края, Хакасии, Кемеровской, Томской и Новосибирской областей. Жители Республики Алтай предпочитают Ostin, а в Алтайском крае и Омской области – наиболее популярный бренд одежды Love Republic – трафик на этом сайте увеличился на 50%.

Также за год увеличился спрос на 129% на сайты корейской косметики, российских брендов одежды Sela (35%) и Befree (4%).

Как отмечают эксперты «МегаФона», среди сибиряков красноярцы тратят больше всех гигабайт на онлайн-шопинг. На них приходится 33% от всего объема израсходованного в макрорегионе трафика. Второе место занимают жители Алтайского края (23%), а «бронза» досталась новосибирцам (17%).

Самым популярным днем для поиска товаров в глобальной сети стал 17 января, когда начались первые авансовые выплаты в компаниях, а в магазинах – посленовогодние скидки и распродажи. Меньше всего сибиряки уделяли внимание шопингу в канун Рождества, 6 января.

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