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МТС обеспечила связь в новом корпусе Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила мобильной связью и скоростным мобильным интернетом новый корпус Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова — крупнейшего многопрофильного учреждения Департамента здравоохранения города Москвы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В новом восьмиэтажном лечебно-диагностическом корпусе МКНЦ общей площадью свыше 75 тыс. кв. м. специалисты МТС установили современное телеком-оборудование: антенно-распределительную сеть и порядка 400 специальных внутренних радиоантенн. Развернутая сеть стандарта LTE обеспечивает равномерное и качественное радиопокрытие всей территории медицинского заведения, включая подземный уровень.

Пациенты, посетители и сотрудники центра могут свободно пользоваться скоростным мобильным интернетом, качественной голосовой связью, в том числе через интернет с использованием технологии VoLTE.

«Диагностику и лечение в МКНЦ ежегодно проходят более 40 тыс. человек из Москвы и российских регионов. Благодаря современным технологиям мобильной связи специалисты центра могут оперативно решать рабочие задачи, а пациенты оставаться включенными в социальную жизнь, пользуясь интернет-сервисами, и быть на связи с близкими, чтобы чувствовать их поддержку и заботу», — сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

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