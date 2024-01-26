МТС запустила LTE на развязке трасс М7 и М12 во Владимирской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении LTE-покрытия на территории Владимирской области. МТС установила дополнительное телеком-оборудование на развязке трасс М7 и М12 в Петушинском районе. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета для автомобилистов выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование недалеко от села Новые Омутищи, где находится крупная развязка федеральных автодорог. В этом районе смыкаются две загруженные трассы Центральной России – М7, которая связывает Москву, Владимир, Нижний Новгород, Казань и Уфу, и М12 сообщением Москва-Нижний Новгород-Казань. Ежедневно тысячи проезжающих пользуются здесь голосовой связью и мобильным интернетом.

«Автотрасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани теперь запущена в полную силу, и мы подготовили сеть для обеспечения стабильного роста транспортного потока. Кроме того, на этом участке дорожные службы ведут модернизацию инфраструктуры М7 с вводом модульных надземных переходов. Чтобы владимирцы и проезжающие могли выстроить свой точный и безопасный маршрут с помощью навигатора, пользоваться всеми цифровыми сервисами и совершать голосовые звонки, мы прокачали связь. Теперь благодаря уверенному сигналу можно оплачивать платежи онлайн на АЗС, пользоваться онлайн-банком, в дороге пассажирам слушать музыку и смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре. Все это способствует повышению комфорта в поездках для работы и отдыха. В ближайшее время продолжим разворачивать новые станции связи на М12», — сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Новое оборудование разгрузило сеть в селах Новые Омутищи, Семенково, Леоново, Старое и Новое Аннино. Звонить и выходить в интернет на высокой скорости теперь может почти 1 тыс. местных жителей.

Ранее МТС прокачала сеть в еще одной притрассовой деревне Старые Омутищи, где находится железнодорожная платформа «Омутище» на линии Москва — Владимир. Модернизацией сети в селах Петушинского района МТС продолжает проект по улучшению качества связи на федеральных и региональных трассах, а также вдоль железных дорог во Владимирской области.