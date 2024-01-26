Tele2 продолжит улучшать связь в жилых комплексах столицы в рамках сотрудничества с MR Group

Tele2, российский оператор мобильной связи, подписал соглашение о реализации второго этапа крупного проекта с застройщиком MR Group и системным интегратором «ИСК». В 2021 г. Tele2 стала первым среди российских операторов, кто подключился к усилению сигнала сотовой связи на территории жилых комплексов девелопера. Теперь компании заключили договор о продолжении сотрудничества и обозначили первые цели на 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Оснащение жилых комплексов операторской инфраструктурой остается стратегически важной задачей для Tele2, так как конструкции современных зданий зачастую препятствуют прохождению радиосигнала от уличных базовых станций. Распространение гибридного формата работы и дистанционной учебы способствовало увеличению интернет-активности пользователей в многоквартирных домах. В результате возросла необходимость в стабильной и качественной связи в жилых комплексах.

В 2023 г. Tele2 в рамках соглашения с MR Group оборудовала телеком-инфраструктурой жилые комплексы: «Фили Сити», Discovery, Discovery Park, D1 и вторую очередь ЖК «Селигер Сити». Связь улучшилась на труднодоступных территориях паркингов, лифтовых шахт и общих зон.

Теперь компании и оператор приступают ко второму этапу проекта. В течение 2024 г. Tele2 будет работать над улучшением связи в жилом комплексе City Bay, третьей и четвертой очереди «Селигер Сити» и др.

Осенью 2021 г. Tele2 первой на телеком-рынке подключилась к проекту усиления сигнала связи, разработанному системным интегратором «ИСК» специально для MR Group. При планировании сетевой инфраструктуры девелопер предусмотрел места для размещения оборудования связи. Это позволило Tele2 уже на этапе застройки обеспечить качественное indoor-покрытие в жилых комплексах.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2: «Заключение соглашения с MR Group – важное достижение для Tele2, которое позволит оператору в усиленном режиме работать над улучшением связи в жилых комплексах столицы и развивать сетевую инфраструктуру. Для нас важно, чтобы каждый абонент имел доступ к качественной и стабильной связи, и эффективное сотрудничество компании и оператора позволяет проектировать и подключать indoor-оборудование на этапе застройки жилых зданий. В результате клиенты получают стабильную связь там, где не может быть сигнала от внешних базовых станций».

Александр Сурменев, директор по девелопменту MR Group: «Сегодня трудно переоценить значимость бесперебойной работы мобильной связи на территории жилого комплекса. Мы понимаем, насколько важно для каждого из нас всегда оставаться на связи, особенно в условиях удаленной работы и гибридных графиков. Одновременно наша задача как девелопера – создать для жителей наших проектов максимально комфортабельные условия, в которых они смогут как отдыхать, так и работать. Уверен, что второй этап сотрудничества с Tele2 будет настолько же успешным, насколько и первый. А жители смогут по достоинству оценить результаты нашего эффективного партнерства».

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2022 г. абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»). Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.