Цифровые звонки в Петербурге поставили новый рекорд

Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составила 71% – это на 30% больше, чем в 2023 г. Сегодня голосовые вызовы через интернет совершают более 80% абонентов, а это почти каждый активный клиент компании в регионе. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав мобильный трафик в январе 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» первым среди операторов запустил VoLTE (Voice over LTE) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Технология обеспечивает абонентов кристально чистым звуком при голосовых соединениях, а также позволяет одновременно говорить по телефону и использовать мобильный интернет. При таких звонках интернет-трафик, включенный в тариф, не расходуется, так как они уже входят в пакет минут. На новых мобильных устройствах, поддерживающих технологию VoLTE, она подключается по умолчанию.

Ежегодно объем звонков в сети LTE в регионе увеличивается на 10%. В начале 2024 г. трафик VoLTE превысил 70% от всего голосового трафика в сети «МегаФон». Популярность цифровых звонков растет благодаря большому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. Наиболее востребованные модели у абонентов «МегаФона» в 2023 г. были — Apple iPhone 11, Apple iPhone XR, Apple iPhone 12, Samsung Galaxy A12 и Apple iPhone 7.

«Наши абоненты проявляют все больший интерес к современным сервисам и технологиям, а также предъявляют новые требования к качеству мобильной связи. Поэтому мы уделяем особое значение развитию нашей инфраструктуры: только в декабре минувшего года мы развернули сеть LTE более чем в 70 локациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Интернет стал быстрее для жителей всех районов северной столицы, а также городов Гатчина и Кудрово, поселка Приветнинское и других», – сказал директор «МегаФона» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Максим Токаренко.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.