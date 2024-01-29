«Белые пятна» сотовой связи «Летай» сократились еще в 200 населенных пунктах Татарстана

В 2023 г. оператор продолжил анализировать радиоинтерфейс в городах и поселках республики с помощью драйв-тестов и фиксировать точки, нуждающиеся в оптимизации или установке дополнительных базовых станций (БС). По итогам прошлого года «Летай» построил 97 базовых станций, модернизировал 415 площадок связи и запустил мобильный интернет в 72 населенных пунктах, в 33 из них ранее связь отсутствовала. Всего было охвачено более 200 городов, сел и деревень Татарстана. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Новые площадки в столице Татарстана появились, например, на территориях ледового дворца «Татнефть Арена», Национальной библиотеки РТ, ТЦ Kazan Mall, лесопарка «Лебяжье». «Летай» обеспечил связью организаторов и участников событий федерального масштаба: музыкального фестиваля «СоТворение», Спасской ярмарки в Елабуге, «Гонки героев» в Менделеевске, «Изге Болгар жыены» в рамках международного форума «Россия – Исламский мир» и др.

Отдельное внимание повышению качества связи уделили в массово застраиваемых поселках и жилых массивах пригорода Казани и Лаишевского района: Больших Кабанах, Дербышках, Зимней Горке, Константиновке, Куюках, Сокурах, Старых Горках, Киндерях, Усадах и в ЖК «Салават Купере». В декабре прошлого года расширили покрытие и для жителей ЖК «Столичный», Savin House, Savin Family и Uno, расположенных по ул. Сибгата Хакима в столице Татарстана.

«Работы по модернизации и строительству сети «Летай» в 2023 г. проводились в плановом порядке. Старались максимально охватить все районы республики, особое внимание уделяли базовым станциям, обеспечивающим покрытие на знаковых республиканских мероприятиях, — сказал генеральный директор компании «Таттелеком» (бренд «Летай») Айрат Нурутдинов. — По итогам прошедшего года объем голосового трафика снизился на 3 % в сравнении с 2022 г. При этом суммарный объем трафика LTE вырос на 20 %, что вкупе со снижением голосового трафика является общемировым трендом последних нескольких лет и в первую очередь свидетельствует о росте спроса среди абонентов на потребление видеоконтента и предпочтение мессенджеров обычным звонкам. Также в прошедшем году отмечается положительная динамика по сокращению количества обрывов голосовых соединений — на 13 % год к году. Это подчеркивает эффективность реализуемой стратегии развития мобильной сети в целях оказания качественных услуг связи».

Чтобы татарстанцы всегда оставались на связи, оператор оценивает скорость передачи данных, загруженность и покрытие сети даже в самых отдаленных поселках республики. Благодаря такому подходу несколько сотен тысяч абонентов «Летай» по всему Татарстану могут ежедневно совершать 2 млн звонков и потреблять свыше 400 ТБ трафика. Качественные телеком-услуги на территории объектов социальной инфраструктуры, быстрое общение в мессенджерах, комфортный шопинг и внутренний туризм без потери связи стали еще доступнее для абонентов.