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Более чем в 20 населенных пунктах Среднего Урала ускорили мобильный интернет

Масштабные работы по строительству и модернизации сети, которые провели инженеры «МегаФона» за последние три месяца, затронули более 20 населенных пунктов Свердловской области. Благодаря изменениям скорость передачи данных в мобильных устройствах жителей выросла почти на четверть как в крупных городах, так и небольших селах региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В общей сложности инженеры оператора провели более 50 мероприятий для апгрейда сети, в том числе активацию дополнительных диапазонов частот для увеличения емкости сети. Изменения почувствовали сотни тысяч жителей Екатеринбурга, Среднеуральска, Краснотурьинска, Березовского, Полевского, Первоуральска, Дегтярска и других городов. Помимо этого, связь стала надежнее в селе Николо-Павловское, деревне Космакова, поселках Оус, Верхняя Сысерть и прочих.

Теперь жители этих территорий смогут пользоваться интернетом четвертого поколения и скачивать на свои смартфоны больше необходимой информации, а также общаться с близкими при помощи звонков по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая отличается более высоким качеством передачи голоса.

Быстрый интернет оценят не только жители Среднего Урала, но и многочисленные туристы, которые приезжают в загородный клуб «Белая лошадь» и на горнолыжный комплекс «Гора Пильная» в Первоуральске.

«Мы фиксируем постоянный рост интернет-трафика в Свердловской области, и для того, чтобы наши клиенты даже в часы наибольшей нагрузки могли пользоваться быстрым интернетом без задержек, только в прошлом году мы провели около 260 мероприятий по строительству телеком-объектов и модернизации существующих. Изменения коснулись жителей более 55 населенных пунктов. Это особенно важно для сельчан, которые теперь могут пользоваться современными услугами связи наравне с абонентами из мегаполисов», – сказал директор «МегаФона» по Свердловской области Алексей Женихов.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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