МТС улучшила мобильную связь в отдаленном поселке Эрзин в Туве

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске нового оборудования в селе Эрзин в Эрзинского района Республики Тыва. Около 4 тыс. местных жителей и сотни туристов получили доступ к мобильному интернету МТС на новой скорости. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря установке новой базовой станции скорость мобильного интернета на территории всего райцентра увеличилась на 30%. Местные жители могут полноценно пользоваться мессенджерами, «Госуслугами», банковскими приложениями, смотреть фильмы онлайн в высоком качестве, звонить по видеосвязи. Также быстрым мобильным интернетом могут воспользоваться автопутешественники, двигающиеся мимо Эрзина по трассе «Енисей» в сторону границы с Монголией – возле поселка находится АЗС.

Жители Эрзинского кожууна (района) в основном заняты сельским хозяйством. Здесь наряду с коровами и овцами разводят экзотических верблюдов и яков. В одном из самых живописных кожуунов республики также развивается туризм. Так, село Эрзин – ближайший населенный пункт на пути к пресному озеру Торе-Холь, на который заезжают туристские группы и самостоятельные путешественники. Территория кожууна входит в границы биосферного заповедника «Убуснурская котловина», в котором соседствуют пустыня, тайга, вечные ледники, ковыльные степи и озера.

«Эрзин – крупный поселок, райцентр. И в часы пиковых нагрузок на сеть скорости мобильного интернета здесь могло быть недостаточно. Поэтому МТС установила в поселке новое оборудование, что значительно повысило скорость 4G-интерента как внутри помещений, так и вовне. Уверен, наличие качественной мобильной связи поможет эрзинцам развивать туризм и сельское хозяйство», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.