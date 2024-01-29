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МТС включила LTE на Инаглинском и Денисовском ГОКах в Якутии

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом месторождения в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия). Выходить на связь с родными и близкими получили возможность тысячи сотрудников, которые работают на площадках горно-обогатительных комбинатах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Горно-обогатительные комбинаты Инаглинский и Денисовский расположены в десятках километрах от Нерюнгри, на их территории находятся угольные шахты и обогатительные фабрики. После установки телеком-оборудования МТС удалось обеспечить сотрудников, работающих на предприятиях комплексов, голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. Новая сеть МТС покрывает все административные и производственные объекты ГОКов.

Теперь работники ГОКов на месторождениях могут в свободное время на высокой скорости смотреть онлайн фильмы, трансляции спортивных мероприятий, слушать музыку в отличном качестве, играть в онлайн-игры, а также общаться с близкими по видео в мессенджерах, обмениваться «тяжелым» контентом в соцсетях и др.

«В Якутии действует множество крупных промышленных предприятий и ГОКов. Большинство производственных площадок строятся в отдаленных и труднодоступных местах, а люди приезжают работают в суровых климатических условиях на длительное время. Обеспечить сотрудников вахтовых поселков связью с «большой землей» – важная и непростая задача. Для людей, несущих долгосрочную вахту по контракту, мобильная связь, зачастую, один из главных каналов коммуникации с внешним миром. Связь МТС для них – возможность общаться с родными и близкими, а для руководителей предприятий – возможность оперативно решать бизнес-задачи. Цифровизация месторождений позволит в дальнейшем внедрять технологичные сервисы, например, видеоаналитику, IoT-решения, облачное хранение и другие», – отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.

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