«Ростелеком» создал в Ингушетии резервный центр обработки чрезвычайных вызовов «Системы-112»

«Ростелеком» создал и запустил в эксплуатацию резервный центр обработки вызовов для «Системы-112» в Республике Ингушетия. Объект расположен в городе Карабулак и полностью автономен. Программно-аппаратный комплекс резервного центра функционирует в круглосуточном режиме в координации с основным центром «Системы-112», но при необходимости, в случае экстренной ситуации, готов взять на себя весь объем звонков и сообщений, поступающих от жителей Ингушетии.

«Резервный центр увеличивает надежность системы и автоматически переводит ее работу на резервную схему маршрутизации звонков в случае выхода из строя основного центра, а также отвечает за хранение копии базы данных со всей информацией. Работа операторов ведется по принципу одного окна: человек звонит или пишет сообщение на номер “112”, и его заявка гарантированно поступает к специалистам нужных служб: спасателям, медикам, полицейским. Благодаря возможностям цифровой телефонии ведется аудиозапись переговоров, автоматически фиксируется номер абонента, его местоположение. В случае обрыва телефонного соединения диспетчер в любой момент сможет возобновить связь с пострадавшим, позвонив на его номер. Наше решение направлено на повышение уровня безопасности граждан республики», — сказал Азамат Чахкиев, директор Ингушского филиала «Ростелекома».

«Система-112», построенная «Ростелекомом», действует в Ингушетии с января 2022 г. Она состоит из основного, а теперь и резервного центров обработки вызовов и интегрированных с ними единых дежурно-диспетчерских служб девяти муниципалитетов, а также более двадцати различных дежурно-диспетчерских служб и ведомств, отвечающих за благополучие граждан. В единый комплекс вошло компьютерное, климатическое и другие виды оборудования.

«Основной и резервный центры “Системы-112” в Ингушетии объединены с аналогичными техническими решениями в граничащих с нами Северной Осетией-Аланией и Чеченской Республикой и подключены к системе ГЛОНАСС. Это помогает оптимизировать автоматизированный обмен информацией о вызовах по защищенному каналу. Соответственно, операторы быстрее реагируют на инциденты и координируют работу региональных специалистов из разных ведомств и служб — МВД, ФСБ, МЧС, поисково-спасательных отрядов и больниц, тем самым повышая шансы людей на спасение», — отметил Магомед Алиев, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия.

При участии «Ростелекома» в ГКУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» Республики Ингушетии создан учебный класс на 12 автоматизированных рабочих мест для проведения обучения операторов и диспетчеров по работе в «Системе-112».