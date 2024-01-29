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Скоростной интернет «МегаФона» стал быстрее на ставропольских берегах Куры и Терека

Более семи тысяч жителей сел и хуторов Курского округа края теперь могут пользоваться мобильным интернетом «МегаФона» на скорости до 35 Мбит/с. Оператор установил дополнительное телеком-оборудование сразу в шести населенных пунктах на востоке региона, что позволило увеличить скорость на 10%

Объекты инфраструктуры появились в селах Каново и Уваровском, хуторах Балтийском, Зайцеве, Пролетарском, в станице Стодеревской. В каждом из этих населенных пунктов живет не менее тысячи человек. Благодаря новым базовым станциям «МегаФона», жители могут не только разнообразнее проводить свободное время, но продуктивнее работать: местные школы и медицинские пункты могут вести электронный документооборот, общаться по видеосвязи с коллегами из других населенных пунктов, а также краевого и федерального центров.

В результате проведенных работ на 10% вырос спрос на мобильный интернет. Больше всего абоненты используют его для просмотра видеоконтента – на YouTube, Tik-Tok и VK Video приходится более 60% расходуемого трафика. Активно общаются клиенты также и в мессенджерах. Количество читающих ленту в Telegram увеличилось на 20%, по сравнению с январем 2022 г.

«Работа наших технических специалистов над улучшением качества сети не останавливается. У нас большие планы по наращиванию инфраструктуры на Ставрополье. За последний квартал прошлого года связисты установили телеком-оборудование в 15 муниципальных округах региона, на Кавминводах и в краевом центре. Такая работа необходима, чтобы любой сегмент цифровой среды был доступен каждому абоненту, независимо от его места жительства», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Курский округ граничит с четырьмя республиками СКФО, поэтому связь и скоростной интернет «МегаФона» получили не только ставропольцы, но и жители близлежащих поселений Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чеченской республики.

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