Цифровое равенство: в Пермском крае почти 20 тыс. человек получили доступ к услугам связи от «Ростелекома»

В Пермском крае почти 20 тыс. человек получили доступ к мобильному интернету и голосовой связи стандартов LTE/4G от «Ростелекома». Провайдер завершил строительство базовых станций в соответствии с адресным планом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Возведение вышек сотовой связи проводилось в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). В результате связисты установили 63 базовые станции в малых населенных пунктах региона. Наличие качественной сотовой связи и мобильного интернета позволяет жителям отдаленных территорий Прикамья пользоваться мессенджерами и социальными сетями, порталом государственных слуг, сервисами дистанционного образования и телемедициной.

Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края: «Благодаря содействию федеральных органов власти и телеком-операторов Пермский край на шесть лет опережает другие регионы по темпам обеспечения жителей мобильным интернетом и сотовой связью. За последние три года в Прикамье было построено триста базовых станций, более 100 тысяч человек получили доступ к сети. В этом году мы полностью закроем потребность в сотовой связи и мобильном интернете у жителей населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек».

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: «Базовые станции от “Ростелекома” подключаются по волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает высокоскоростную мобильную передачу данных, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов региона цифровой инфраструктурой. Вышки появляются в тех местах, где ранее связи не было вообще. В 2024 году работа по строительству базовых станций продолжится. В планах у “Ростелекома” — подключить 51 вышку связи в Пермском крае».

Для того чтобы установить базовую станцию, специалистам провайдера порой приходиться преодолевать суровые природные условия Урала. Например, для возведения вышки в поселке Велс Красновишерского района. Зимой 2023 г. специалисты тянули 40 км кабеля. На участке работало четыре экскаватора, чтобы выкопать траншею для оптики в скалистом и промерзлом грунте. Не смотря на сложные условия работы, линия была построена в срок, и уже летом 2023 года жители Велса смогли пользоваться качественной мобильной связью в своих домах.

За предыдущий год специалисты построили и подключили базовые станции в Бардымском, Березовском, Горнозоводском, Добрянском, Ильинском, Карагайском, Кишертском, Кудымкарском, Куединском, Кунгурском, Косинском, Красновишерском, Лысьвенском, Нытвенском, Октябрьском, Ординском, Очерском, Суксунском, Чайковском, Частинском, Чердынском, Юрлинском и Юсьвинском районах Прикамья. В 2024 г. строительство продолжится.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства сети.

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ПАО «Ростелеком» — российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,2 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия обслуживает более 46,6 млн абонентов.