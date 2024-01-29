В 2023 году в 1,5 раза вырос объем данных, скачанных через публичный Wi-Fi ТТК на ж/д вокзалах и станциях

Почти 2,5 тыс. терабайт трафика скачали посетители железнодорожных вокзалов и станций через публичный Wi-Fi в 2023 г. Это на 47% больше, чем годом ранее. Оператором сервиса выступает компания «ТрансТелеКом».

Лидерами по потреблению интернет-трафика стали вокзалы Адлер, Ростов Главный и Краснодар, а также столичные Павелецкий вокзал и Восточный вокзальный комплекс.

Чаще всего – почти 225 тыс. раз – пользователи подключались к беспроводной сети на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Также в пятерке лидеров Адлер, Курск, Павелецкий и Ленинградский вокзалы Москвы. Высокая популярность сервиса зафиксирована на станциях Московских центральных диаметров, среди которых в топ-5 вошли Подольск, Нахабино, Славянский бульвар, Окружная и Рабочий поселок. Общее количество подключений к Сети с использованием сервиса увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В течение 2023 г. сервисом воспользовались почти 7 млн человек.

Проект по оснащению железнодорожных вокзалов и станций беспроводным доступом в интернет реализуется РЖД и компанией «ТрансТелеКом» с 2015 г. Популярность услуги растет быстрыми темпами. На вокзалах интернет необходим и тем, кто отправляется в путь и хочет перед путешествием с пользой провести время в зале ожидания, и прибывающим пассажирам, чтобы вызвать такси, скачать карты незнакомого города, познакомиться с достопримечательностями.

В настоящий момент сервис предоставляется более чем на 300 железнодорожных вокзалах и станциях по всей стране. Для доступа в интернет необходимо пройти простую процедуру авторизации, и в дальнейшем в любой из локаций, где оказывается услуга, повторная авторизация не потребуется. Сеть публичного беспроводного доступа в интернет на железнодорожных вокзалах и станциях, работу которой обеспечивает компания «ТрансТелеКом», является крупнейшей в России Wi-Fi-сетью со сквозной авторизацией. Она включает в себя более 300 объектов и охватывает все федеральные округа.