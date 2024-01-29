Жителям густонаселенного микрорайона в Абакане прибавили скоростей

Абаканцы, проживающие в квартале «Арбан-Сити» теперь могут эффективнее использовать возможности сети LTE «МегаФона»: современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы. Оператор связи построил базовую станцию на территории самого молодого и густонаселенного микрорайона города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Арбан-Сити» – новый микрорайон, который активно застраивается последние несколько лет. На сегодняшний день в нем проживает около 15 тыс. человек, но по прогнозам городской администрации, через несколько лет численность населения может увеличиться до 25 тыс. человек.

«Ранее жилой квартал обслуживали несколько базовых станций, расположенных за его пределами. И наши специалисты регулярно фиксировали загруженность сети. Понимая, что в будущем абонентов станет больше, а спрос на мобильные услуги станет еще выше, мы разместили в жилом комплексе дополнительное телеком-оборудование, которое работает сразу в нескольких LTE-диапазонах», — сказала Светлана Симаткина, директор «МегаФона» в Хакасии.

Высокочастотный спектр обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

Построенный телеком-объект позволил распределить нагрузку сети, увеличить территорию покрытия и скорость передачи данных до 25 Мбит/с. Теперь жители могут еще комфортнее смотреть потоковое видео, слушать онлайн музыку, звонить по видеосвязи, еще быстрее качать и загружать «тяжелый контент» в социальные сети и мессенджеры, а также пользоваться любыми цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети.

Также развитие инфраструктуры позволило организовать в микрорайоне более стабильный голосовой сигнал в VoLTE. Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.