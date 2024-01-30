«МегаФон» обеспечил связь в 77 населенных пунктах Тамбовской области

Инженеры «МегаФона» развернули сеть 4G в 19 муниципальных округах региона. Жителей сел и деревень обеспечили высокоскоростным интернетом и качественной голосовой связью при помощи современной технологии звонков VoLTE. Новый уровень телеком-услуг уже оценили свыше 20 тыс. абонентов в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы провели в рамках проекта по устранению цифрового неравенства при участии департамента цифрового развития, информационных технологий и связи Правительства Тамбовской области. Изменения затронули Мичуринский, Моршанский, Рассказовский, Кирсановский, Знаменский, Гавриловский и другие округа. В программу вошли населенные пункты, в которых живут от 100 до 500 человек. Благодаря активации среднечастотного диапазона сейчас в селах и деревнях обеспечены стабильное покрытие и достаточная емкость сети. Средняя скорость передачи данных в смартфонах абонентов - до 30 Мбит/с, что позволяет решать все необходимые задачи: получать и отправлять электронную почту, загружать и просматривать видео онлайн, общаться в соцсетях и мессенджерах.

«Высокоскоростной интернет – необходимая составляющая жизни людей как в городах, так и небольших деревнях и селах. А порой, это единственное средство связи в отсутствии проводного интернета. Поэтому мы продолжаем развивать инфраструктуру, в том числе в рамках проекта по устранению цифрового неравенства, чтобы наши абоненты, независимо от места проживания, могли пользоваться современными телеком-услугами. В частности, за последние несколько месяцев мы провели модернизацию и улучшили покрытие более чем на 50 объектах в 38 населенных пунктах области», – отметил директор «МегаФона» по Тамбовской области Александр Мудрецов.

Также в 2023 г. новые объекты стандарта 4G появились более чем в 30 населенных пунктах региона.

«В 2023 г. благодаря государственной программе “Информационное общество” и федеральному проекту “Устранение цифрового неравенства” в Тамбовской области были обеспечены связью 23 сельских населенных пункта, в которых проживают более 5 тыс. жителей. В наступившем году в рамках проекта планируется обеспечить связью еще 22 населенных пункта», – сказал врио директора департамента цифрового развития, информационных технологий и связи Правительства Тамбовской области Андрей Стрельцов.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.