По следам «Бременских музыкантов»: туристические маршруты привлекают гостей в Дагестан

Ассоциация туроператоров России заявила, что число туристов, посетивших Дагестан за последний год выросло на 13% и составило 1,3 млн человек. С ростом турпотока повышается и нагрузка на сеть мобильной связи - мест для селфи и прямых эфиров в республике становится все больше. Например, съемки нового фильма «Бременские музыканты», уже собравшего 2 млрд руб. в прокате, тоже проходили в Дагестане. Специалисты «МегаФона» проанализировали места съемок и составили топ самых интернет-популярных локаций.

На большом экране перед зрителями предстает бархан Сары-Кум – одна из самых крупных пустынь в Европе. В прошлом году чаще всего сюда приезжали путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга и Башкортостана. По данным оператора, абоненты прокачивают здесь примерно 1000 ГБ данных ежемесячно. Такого объема достаточно, чтобы пересмотреть советский мультфильм «Бременские музыканты» 2000 раз. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Еще один «герой» нашумевшей премьеры – Сулакский каньон. Бирюзовый цвет воды манит сюда туристов со всей страны. За прошедший год ущелье посетили около 700 тыс. человек. Самыми активными пользователями передачи данных здесь оказались жители Столичного региона, Ленинградской области и Астрахани. Визитеры использовали более 500 ГБ трафика каждый месяц. Этого хватит, чтобы загрузить 100 тыс. фотографий в социальные сети.

Знающие туристы сразу опознали, что Король в фильме живет совсем не в Бремене, а в Махачкале. Замок монарха стоит на берегу Каспийского моря. На видеохостингах, музыкальных сервисах и книжных ботах гости и жители Махачкалы скачали порядка 40 тыс. ТБ данных. По данным аналитиков, это рекорд среди городов Северного Кавказа.

«Технические специалисты «МегаФона» непрерывно мониторят локации с все возрастающей нагрузкой на сеть и оперативно организуют процессы, направленные на поддержание и развитие телеком-инфраструктуры в республике. Только в Махачкале за прошлый год было построено около 20 новых базовых станций. Благодаря таким действиям скорость мобильного интернета в Дагестане выросла на 12% по сравнению с прошлым годом и теперь достигает 75 Мбит/с. В результате, по объему передачи данных жители и гости республики опережают среднего россиянина на 75%», – сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.