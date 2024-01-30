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Расширен функционал продукта «Виртуальная АТС» Компании «ТрансТелеКом»

Провайдер цифровых сервисов компания «ТрансТелеКом» расширяет возможности для бизнеса с новым функционалом продукта «Виртуальная АТС». Об этом CNews сообщили представители ТТК.

Теперь, используя сервис, компания-клиент может упростить и стандартизировать настройки телефонных номеров.

Опция массовой настройки номеров будет полезна для компаний, у которых много номеров с одинаковыми или похожими настройками. В обновленной версии продукта ТрансТелеКом предлагает сразу два способа быстро и без ошибок настроить большое количество номеров — объединить номера в группы или скопировать настройки номера.

Создание групп номеров — оптимальное решение, если клиентам требуется несколько номеров с абсолютно одинаковыми настройками (например, при запуске рекламных кампаний). Приветствие, расписание и маршрут звонков у всех сгруппированных номеров будут одинаковыми, а изменение в настройках группы номеров автоматически распространится на каждый номер, входящий в группу.

Другой сценарий — когда у нескольких номеров совпадает только часть настроек. Например, приветствие одинаковое для всех номеров, а расписание отличается. Чтобы быстро поменять приветствие сразу на всех номерах, теперь можно просто скопировать его. Это позволяет быстро и гибко настроить два и более номеров, но при этом сохранить возможность изменить любой из них в отдельности.

«Виртуальная АТС от Компании "ТрансТелеКом" имеет целый ряд преимуществ. Обширный функционал, простота интеграции и легкая миграция со старой АТС, быстрое развертывание, масштабируемость – все это позволяет бизнесу оптимальным образом использовать предлагаемый инструментарий», — сказал руководитель департамента развития телеком-бизнеса Компании «ТрансТелеКом» Илья Гуденко.

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Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) работает на рынке уже более двадцати пяти лет. «ТрансТелеКом» является поставщиком услуг связи и провайдером современных цифровых сервисов для государственных организаций и крупнейших корпоративных клиентов, работающих в ключевых отраслях экономики. В продуктовом портфеле Компании «ТрансТелеКом» — востребованные продукты для обеспечения безопасности и эффективности функционирования бизнеса, а также инновационные услуги.

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