Аналитика Yota: российские сервисы для видеоконференций показали взрывной рост

Россияне стали в несколько раз чаще пользоваться отечественными сервисами для видеоконференций, в то время как активность в зарубежных Zoom и Skype в 2023 г. снизилась более чем на треть. При этом наибольший прирост аудитории приложений для видеозвонков обеспечили зумеры и пользователи 55+, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota.

По итогам 2023 г. Zoom потерял лидерство среди сервисов для видеоконференций: расход трафика внутри приложения снизился на 38% в сравнении с 2022 г. Аналогичный спад демонстрирует Skype, где активность абонентов уменьшилась на 34%, а также Google Meet — падение на 30%. На первую строчку вырвался Microsoft Teams, он единственный среди иностранных сервисов этого сегмента показал значительный рост потребляемого трафика — в три раза.

Среди российских приложений больше всего гигабайт россияне тратят в Pruffme, который за год хоть и не вырос по трафику, но смог нарастить на 8% число пользователей. Другие отечественные решения растут взрывными темпами: потребление трафика в «Контур Толк» выросло в 5,5 раза, в VK Teams — в 3,4 раза, в TrueConf — в 2,3 раза. Кроме того, сервисы «Яндекс Телемост» и «SberJazz» прибавили 62% и 50% соответственно.

В среднем в 2023 г. российский пользователь* тратил на видеоконференции 49 часов в месяц или 98 минут в день. При этом, как выяснили эксперты Yota, женская аудитория проводит за разговорами на 4% больше времени, чем мужчины. Дольше других на видеоконференциях сидят жители Норильска (в среднем 62 часа в месяц на пользователя), Магадана (56 часов) и Тамбова (55 часов).

Почти каждый третий пользователь приложений для видеоконференций (31%) — это абонент в возрасте 26-35 лет. Однако в 2023 г. самый большой рост показал сегмент 55+: пользователей этой возрастной группы стало больше на 18% в сравнении с 2022 г. Еще по 12% прибавили зумеры (14-20 лет) и абоненты 46-55 лет.

Абонент, который в течение месяца хотя бы раз подключался к платформе для видеоконференций