Аналитики узнали, какие московские локации больше всего привлекают воронежцев

Количество посетивших столицу России жителей Воронежской области за год выросло почти в два раза. Наибольшей популярностью у туристов пользовались Красная площадь и павильоны ВДНХ, где в этом году проходит масштабная выставка-форум «Россия». Также путешественники активно наведывались в подмосковные города, которые входят в Золотое кольцо. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В поездках по Москве и Подмосковью воронежцы активно пользуются смартфоном и мобильным интернетом. Так, объем потребляемого трафика за год вырос на 24%, подсчитали аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных. Самой востребованной локацией за последние месяцы оказалась Красная площадь. Также в тройку самых любимых мест вошли ВДНХ и музей-заповедник «Царицыно».

Самым популярным месяцем для посещения столичного региона стал предновогодний декабрь, также воронежцы предпочитают приезжать в Москву в августе, чтобы прогуляться по летним паркам и проехать на речном трамвайчике по Москве-реке.

Возрос интерес жителей Воронежской области и к Подмосковью. Так, Сергиев Посад – один из городов Золотого кольца России – в декабре 2023 г. посетило на треть больше туристов, чем годом ранее.

Независимо от своих туристических предпочтений воронежцы смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом даже в весенне-летний сезон, когда мобильный трафик в регионе вырастает на 10-15%. Для того чтобы гости и жители Подмосковья всегда могли оставаться на связи, инженеры «МегаФона» провели масштабные работы по модернизации сети радиорелейных линий – их заменили на новые, более емкие, с пропускной способностью до 3 Гбит/с. Изменения коснулись 11 городских округов, среди которых Наро-Фоминск, Шатура, Пушкино, Орехово-Зуево, Истра, Ногинск, Егорьевск, Мытищи, Руза, Сергиев Посад и Щелково.

Теперь во время поездок в эти населенные пункты абоненты могут наслаждаться интернетом со средней скоростью 45 Мбит/с, который позволит быстрее скачивать объемные файлы и смотреть фильмы в высоком разрешении.

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