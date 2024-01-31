CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в торговле
|

Голосовой робот МТТ помог ускорить подбор соискателей сети продуктовых дискаунтеров «Победа»

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал голосового робота на платформе МТС Exolve для федеральной сети продуктовых дискаунтеров «Победа». Цифровой помощник проводит первичное интервью с соискателями и передает информацию в отдел персонала. В результате внедрения голосового ассистента компании удалось сократить расходы на работу колл-центра в 3 раза, а скорость подбора кандидатов повысить на 30%.

«Внедрение голосового ассистента позволило уменьшить затраты компании и оптимизировать процесс обработки обращений соискателей: рекрутеры централизованно получают данные, собранные с помощью голосового помощника, и обрабатывают поступившие заявки в соответствии с внутренним регламентом, – сказала начальник отдела по управлению персоналом торговой сети «Победа» Светлана Егорова. – Подключение робота обусловлено также и заботой о соискателях – экономится их время, формат голосового помощника для них удобен и понятен».

В месяц в колл-центр поступает порядка 500 звонков по вопросам трудоустройства. На обращения соискателей мгновенно отвечает голосовой помощник, уточняет, какая именно вакансия и какое из трех направлений интересует – магазин, офис или логистика, выясняет основные характеристики звонившего и передает контакты в отдел персонала. Также есть возможность пообщаться с оператором, однако за весь период работы цифрового ассистента перевести на «живого человека» попросили лишь 5,3% от общего количества звонивших.

«Учитывая колоссальный объем повторяющихся задач, цифровой ассистент – это незаменимый помощник в рекрутинге, – сказал директор по продажам и обслуживанию МТТ Костас Дубосас. – Помимо первичного интервью, ему также доверяют инструктаж персонала, сбор обратной связи и это далеко не полный список обязанностей, которые HR все более охотно делегирует цифровым помощникам».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов?

Французский магнат покупает украинского сотового оператора за полмиллиарда долларов

Александр Шойтов, замглавы Минцифры в интервью CNews: К 2025 году появятся российские стандарты постквантовой криптографии

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

В МФТИ создан терминал космической лазерной связи

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Самые недооцененные кухонные гаджеты: выбор ZOOM

Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты

Показать еще

Наука

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?
Показать еще