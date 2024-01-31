«МегаФон» расширил покрытие сети 4G в Хабаровске и 11 районах края

«МегаФон» увеличил территорию покрытия и надежность мобильного интернета в столице и крупнейших районах края, модернизировав существующую телеком-инфраструктуру. Проведенный апгрейд сети значительно улучшил качество связи для жителей и гостей региона - еще около 40 тыс. жителей края получили 4G-скорости интернета в своих смартфонах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры запустили дополнительный низкочастотный слой LTE в почти 70 населенных пунктах края. Благодаря этим работам стало возможным более стабильное LTE-соединение, увеличилось существующее покрытие мобильной сети, а в семи поселках края – связь 4G появилась впервые.

Модернизация сети значительно улучшила доступ к интернету не только на открытой местности, но и внутри зданий, таких как школы, поликлиники, магазины, гостиницы. Теперь большее количество абонентов может с комфортом выходить в интернет, общаться в мессенджерах, делать покупки и использовать необходимые приложения, не теряя качества и скорости соединения.

Расширение зоны действия 4G особенно важно там, где у людей нет возможности пользоваться проводным доступом в Интернет – это сельская местность, а также федеральные и региональные дороги, которые связывают обширную территорию края. Она занимает четвертое место по площади, что составляет 4,5% всей территории страны, имеет сложный рельеф местности, районы Крайнего Севера и приравненные к нему, поэтому стабильная связь и мобильный интернет на трассах приобретает важное значение для безопасности водителей и пассажиров.

«Наши инженеры ведут планомерную работу по модернизации оборудования на существующей инфраструктуре, анализируя пользовательскую активность абонентов. Это помогает определить места, где требуются улучшения для максимального количества пользователей. Расширение сети 4G дает возможность жителям городов и сельских населенных пунктов равные цифровые возможности, а также делает путешествия по региону безопаснее и комфортнее, позволяя жителям и гостям Хабаровского края не отказываться от своих цифровых привычек где бы они не находились», – отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.