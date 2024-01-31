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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в 40 селах Ульяновской области

Жителям малых населенных пунктов в регионе стали доступны скорости передачи данных во время загрузки файлов до 150 Мбит/c. Такие результаты дала масштабная модернизация телеком-оборудования в 18 районах области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» смонтировали дополнительное оборудование на базовых станциях в населенных пунктах, где суммарно проживает почти 100 тыс. человек. Изменения затронули такие крупные рабочие поселки, как Ишеевка, Чердаклы, Кузоватово, Николаевка, Базарный Сызган, Старая Кулатка и другие. Также связисты модернизировали сеть в селах и деревнях с населением менее ста человек: Амировке, Двориках, Вороновке, Зыково.

В результате этих работ скорость мобильного интернета в смартфонах клиентов оператора выросла от 30% до 70%. Кроме того, в населенных пунктах значительно расширилась зона действия технологии VoLTE, которая обеспечивает звонящих кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G и позволяет одновременно говорить и заходить на необходимые сайты.

«Проведенные работы позволили улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром. Наши технические специалисты увеличили полосу частот LTE 1800 на 10 МГц, а чем шире полоса, тем выше пропускная способность сети. Теперь еще большее число абонентов компании может на высоких скоростях загружать видеоконтент, запускать онлайн-конференции, использовать любые приложения», — сказал директор «МегаФона» в Ульяновской области Алексей Степин.

По данным Росстата, около 23% населения региона проживает в сельской местности. При этом объемы дата-трафика в селах и деревнях постоянно растут. Если год назад одному клиенту оператора из малого населенного пункта в среднем нужно было 28 Гбайт в месяц, то сейчас цифра составляет уже 30 Гбайт.

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