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ТТК запустил личный кабинет абонента в формате приложения

Компания ТТК, федеральный оператор связи, запустила мобильный личный кабинет абонента.

Новая версия личного кабинета уже доступна всем абонентам ТТК. Она обладает современным дизайном, интуитивно понятным интерфейсом, обеспечивает полнофункциональное управление всеми услугами, отмечают в компании.

В приложении доступна возможность получать и подключать персонализированные предложения, пользоваться бонусной программой, наглядно видеть статистику по списаниям и пополнениям лицевого счета, обращаться в техподдержку, управлять контактными данными и привязанными картами, получать уведомления о профилактических работах и многое другое.

В качестве полезной опции добавлена возможность авторизации по номеру телефона, и теперь для входа в личный кабинет абоненту необязательно помнить номер своего лицевого счета.

«В новой версии личного кабинета мы воплотили наиболее популярные пожелания пользователей и уверены, что абоненты ТТК высоко оценят удобный функционал приложения», – сказал генеральный директор «ТТК-Связь» Андрей Ершов.

Приложение доступно для мобильных операционных систем iOS (версии 13.4 и новее) и Android (версии 6 и новее).

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