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В зону покрытия Mango Office вошли еще 17 городов России

Теперь Mango Office предоставит виртуальные АТС для колл- и контакт-центров компаний в 17 городах России: Чебоксары, Боровичи, Кузнецк, Белогорск, Свободный, Новороссийск, Дятьково, Выборг, Всеволжск, Гатчина, Ухта, Верхняя Салда, Верхняя Пышма, Торжок, Клинцы, Орск, Советск. Об этом CNews сообщили представители Mango Office.

Благодаря увеличению зоны покрытия местные предприниматели смогут использовать городские телефонные номера в онлайн-формате. А также подключать свои компании к облачным инструментам для записи, расшифровки и анализа коммуникаций с клиентами.

Эльвира Рудакова, директор департамента по региональному развитию Mango Office: «Мы видим спрос от российских предпринимателей на подключение облачной телефонии и виртуальных АТС не только в городах-миллионниках, но и в небольших населенных пунктах. С февраля 2024 г. наша команда готова предоставить каждой компании в новых городах покрытия полный портфель онлайн-решений для любых видов коммуникаций с покупателями».

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Mango Office — российский разработчик ИT-решений для бизнеса. Компания основана в 2000 г. Сегодня компания специализируется на предоставлении полного портфеля ИT-решений для покрытия всех коммуникаций российских компаний со своими клиентами. В портфель решений входят: омниканальный Контакт-центр, инструменты маркетинговой аналитики, голосовые роботы, чат-боты, речевая аналитика, сервисы для совместной и удаленной работы.

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