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900 семей в новостройках Перми получили доступ к «гигабиту» от МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о развитии сети фиксированной связи в Перми. Еще 900 квартир в домах микрорайонов Центр, Рабочий поселок, Вышка-2 и Крохалева получили доступ к интернету и сервисам МТС, а также возможность экономить на связи до 40% в месяц при подключении мобильной связи, домашнего интернета и ТВ одновременно. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к высокоскоростному интернету появился в домах на улицах Петропавловская, Инженерная, Баранчинская и Емельяна Ярославского. Подключение к интернету МТС позволит пермякам выходить в онлайн на скорости 1 Гбит/с, что в 10 раз превышает стандартные 100 Мбит/с. Теперь жители новостроек могут с комфортом пользоваться онлайн сервисами, смотреть фильмы и сериалы в высоком разрешении, загружать тяжелый контент и пользоваться стабильным интернетом на всех устройствах членов семьи.

«Сегодня Пермь активно застраивается новым жильем. Наша задача – обеспечить действующих клиентов МТС и предложить новым комфортные и выгодные услуги и сервисы для всей семьи. Кроме качественного интернета и связи, интересного контента сервисов мы даем возможность экономить на «цифре», объединяя услуги в один пакет. Также в нашем арсенале есть устройства для умного дома, которые сегодня набирают все большую популярность. Все для того, чтобы сделать жизнь пермяков максимально комфортной», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

В 2023 г. МТС модернизировала более 35 тыс. домохозяйств Перми и обеспечила «гигабитным» интернетом около 4 тыс. семей Краснокамска. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.

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