Аналитика МТС: на технологию качественной передачи речи в сети МТС приходится почти половина звонков

ПАО «МТС», цифровая экосистема, подвела итоги внедрения: доля голосового трафика с использованием этой технологии увеличилась к концу 2023 г. до 38,4% с 29,2% годом ранее, а общая длительность разговоров в сети LTE выросла на 43,8%. Рост этих показателей обеспечила модернизация сети и дальнейшее проникновения 4G-устройств. Об этом CNews сообщили представители МТС.

VoLTE (Voice over LTE) - современная технология передачи голосовых данных через интернет 4G, которая обеспечивает более высокое качество передачи речи по сравнению с сетями 2G и 3G, позволяет практически мгновенно дозваниваться до собеседника и пользоваться мобильным интернетом одновременно со звонком.

Развитие VoLTE в столицах

В декабре 2023 г. лидером по доле голосового трафика VoLTE в сети МТС стал Московский регион, где этот показатель вырос до 50,7% с 48,3% годом ранее, а трафик VoLTE на фоне широкого распространения этой технологии в столице и области увеличился в течение года на 7,2%.

Во втором столичном регионе – Санкт-Петербурге и Ленинградской области – доля трафика VoLTE к концу 2023 г. составила 43,1% по сравнению с 38,2% в 2022 году, сам трафик при высоком проникновении технологии VoLTE вырос за год на 17,9%.

Развитие VoLTE в регионах

В топ-5 по приросту трафика VoLTE вошли следующие федеральные округа: Уральский (+121,2%), Сибирский (+71,8%), Поволжский (+70,9%), Центральный (+46,3%, без учета Московского региона) и Дальневосточный (+42,5%). Высокие темпы роста трафика VoLTE обусловлены модернизацией сети МТС и увеличением продаж современных LTE устройств.

В декабре 2023 г. в первой пятерке федеральных округов по наибольшей доле трафика VoLTE оказались Сибирский (42,8%), Северо-Западный (39,2%), Дальневосточный (38,8%), Центральный (без учета Московского региона) и Уральский (по 38,6%).

В целом, в конце 2023 г. уже в 20 регионах России доля трафика VoLTE в сети МТС превышала 40%, приблизившись к среднероссийскому показателю или превышая его. Помимо столиц в лидерах по этому параметру оказались Новосибирская область (47,5%), Омская область (46,0%), Хабаровский край (44,3%), Тюменская область (43,7%) и Красноярский край (43,5%).

В настоящее время МТС поддерживает технологию VoLTE в 81 субъекте России.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.