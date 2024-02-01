Еще четыре села в Башкирии получили доступ к скоростному интернету и мобильной связи

В населенных пунктах, в каждом из которых проживает меньше тысячи человек, впервые появилась стабильная голосовая связь и мобильный интернет четвертого поколения. Инженеры МегаФона запустили базовые станции в селах Бижбулякского, Баймакского, Кугарчинского и Буздякского районов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жителям Сухоречки, Куянтаево, Кугарчей и Копей-Кубово стали в полной мере доступны современные цифровые сервисы: госуслуги в электронном формате, общение в соцсетях и мессенджерах, просмотр видеоконтента. Ученики и родители школьников могут пользоваться образовательными онлайн-платформами, а сотрудники местных фельдшерско-акушерских пунктов — оперативно консультировать пациентов.

Технические специалисты «МегаФона» установили в селах телеком-оборудование, работающее в низком диапазоне частот, для обеспечения максимального покрытия. Также были задействованы средние диапазоны, которые дают уверенный сигнал и достаточную емкость для обслуживания абонентов. Как показывают замеры оператора, после проведенных работ средняя скорость передачи данных составила порядка 60 Мбит/c.

«Доступ к мобильной связи и скоростному интернету получили еще около трех тысяч жителей республики. Это дополнительный шаг к тому, чтобы как можно больше башкортостанцев с комфортом общались с родными, друзьями и коллегами. Не менее важно обеспечить устойчивой связью учебные заведения, дома культуры, библиотеки и другие социальные учреждения», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Сельчане уже оценили качество телеком-услуг. Лидерами по телефонным разговорам среди новых абонентов стали жители Копей-Кубово. За три недели января они проговорили суммарно больше тысячи часов. А рекордсмены по интернет-трафику живут в Куянтаево: за то же время здесь прокачали более четырех терабайт. Такого объема хватит, чтобы почти три тысячи раз посмотреть на смартфоне фильм «Сестренка» о башкирской деревне.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.