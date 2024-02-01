МТС оцифровала улетовский народный театр

ПАО «МТС», цифровая экосистема сообщает об усилении LTE-покрытия в селе Улеты Забайкальского края. После проведенных работ доступ к скоростному мобильному интернету получили более 6,5 тыс. жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 30% в центре села, где расположены жилые дома, пожарная часть, автовокзал, магазины, а также школа, детский сад, музей и другие социальные и культурные учреждения.

В зоне покрытия МТС также находится районный дом культуры Улетовского района, известный на весь Забайкальский край своим народным театром. Коллектив самодеятельного народного театра имени Николая Буркова считается одним из старейших в Забайкалье. История коллектива начинается в 1938 г., когда бухгалтер Георгий Бельдинский организовал в селе драматический кружок, а в прошлом году улетовский театр отметил свое 85-летие.

«Устойчивая сеть LTE позволяет таким талантливым творческим коллективам в небольших селах выходить в сеть и вести прямые трансляции собственных мероприятий, привлекая все большее количество зрителей из других регионов. Рядом с Улетами проходит федеральная трасса «Байкал», и теперь отправляясь в путешествие туристы из Бурятии, Иркутска Амурской области и других регионов могут запланировать в селе остановку, чтобы увидеть выступления артистов, праздничные мероприятия, больше узнать об истории Забайкалья и поделиться впечатлениями в соцсетях», - отметил директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.